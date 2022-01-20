وزيرة التخطيط تشارك باحتفالية إطلاق المدارس الدولية التكنولوجية التطبيقية

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدكتور هالة السعيد، إلى أن قضية التعليم تعد إحدى أهم قضايا التنمية التى باتت تشغل اهتمام الحكومات والشعوب وتشكّل ملامح المستقبل، موضحة أن التعليم يمثل حجر الزاوية لأى جهود مطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وتابعت السعيد أن الاهتمام بالتعليم يأتى كأولوية قصوى للدولة المصرية، وذلك فى ضوء توجه عام وشامل حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من السيد رئيس الجمهورية، بالتوسع فى الاستثمار فى البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجى وهو بناء الإنسان المصرى، والذى يأتى فى مقدمة الأولويات، وفى القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أشارت السعيد إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم والتى تكمن فى أنه يمثل الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الإنسان والـمدخل الرئيسى لتقدم المجتمع، مضيفه أنه لذلك يأتى قطاع التعليم فى مُقدّمة قطاعات التنمية البشرية، حيث تركّز خطط التنمية وبرامجها على النهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.

وحول أهمية التعليم الفنى فى ضوء التطورات العالمية فى مجال التكنولوجيا وتفشى جائحة كوفيد-19، أوضحت الدكتور هالة السعيد أن التعليم الفنى يمثل الركيزة الأساسية لإعداد القوى البشرية وتوفير العمالة الماهرة اللازمة، لخدمة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى الأهمية التى يحظى بها التعليم الفنى فى الوقت الراهن فى ظل التطورات والتحديات العالمية المعاصرة، وسيطرة مجتمع المعرفة الذى أصبح يطرح أشكالًا جديدة للعمل، ويتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العالى.

وأضافت السعيد أن العالم يشهد حاليًا موجة من التقدم التكنولوجى والذى يتم وصفه بأنه ثورة جديدة ويطلق عليه مصطلح الثورة الصناعية الرابعة، متابعه أن تلك الثورة تتميز بالابتكار المتسارع وتبنى تقنيات متطورة حيث تمثل مزيج من التقدم فى الذكاء الاصطناعى، والمنصات الرقمية، والروبوتات، والأتمته، بالإضافة إلى إنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلًا عن الهندسة الوراثية، والحوسبة الكمية، وسلاسل الكتل وغيرها من التقنيات التى تشكل العديد من المنتجات والخدمات والتى أصبحت لا غنى عنها للحياة العصرية.

وأوضحت السعيد أن هذا الواقع العالمى بالإضافة إلى ما نمر به من تفشى جائحة كوفيد 19، يفرض العديد من المتطلبات والتحديات التى تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر فى قضية التعليم حول العالم وكذلك فى مستقبل سوق العمل، مضيفه أن ذلك يتطلب إعادة ترتيب الأولويات التنموية للتركيز على توجيه الإمكانات الكامنة فى الموارد البشرية الشابة لتتلاءم مع متطلبات العصر وتحقيق مرونة فى سوق العمل، وذلك من خلال إعادة هيكلة نظم التعليم والتدريب لإعداد وتجهيز الطلاب مع التوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفيما يتعلق بتطوير التعليم والتدريب الفنى فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، أكدت السعيد أن برنامج الإصلاحات الهيكلية، يتضمن محورًا رئيسيًا يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، مضيفه أن ذلك مع تفعيل دور القطاع الخاص فى هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوى المهارات الخاصة.

واستطردت السعيد أنه فى إطار تنفيذ البرنامج تم تحديد عدد من الإجراءات التى يتم متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى والجهات الأخرى المعنية، موضحة أن تلك الإجراءات تضمنت إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى (إتقان )، مع تحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطور الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطور التكنولوجى المتسارع، حيث تم تحديد 150 منهج لإتاحة حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتابعت السعيد الحديث عن الإجراءات مشيرة إلى استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفنى من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلًا من النسبة الحالية 55%، مع وضع معايير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع الجهات المستفيدة، الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع.

كما أشارت السعيد إلى إنشاء مراكز جدارات قطاعية، فى مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص كأحد الإجراءات، وتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى وزيادة عددها بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليًا لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقًا لمنظومة الجدارات المهنية، موضحة أن ذلك ما سيترتب علية توفير بيئة تعليمية متميزة للتدريب العملى بما يحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.

وأكدت السعيد أن الدولة تعمل على التوسع فى إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، موضحة أنه تمت زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية تتمثل فى جامعة القاهرة الجديدة، الدلتا بقويسنا، بنى سويف، متابعه أن خطة العام الجارى 21/2022 تستهدف إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة بمدينة السلام بشرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، أسيوط الجديدة، سمنود بالغربية، طيبة بالأقصر الجديدة، بتكلفة تقدر بنحو 3 مليار جنيه.

وحول أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مجال التعليم، أشارت السعيد إلى أن ما يتم حاليًا هو ترجمة فعلية للنهج التشاركى الذى تتبناه الدولة ويؤكد أهمية التعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية والتى تشمل الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، متابعه أن ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية خاصة فى ضوء محدودية الموارد المتاحة.

كما أكدت السعيد الطموح نحو توسيع تلك التجربة الرائدة بإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجيا التطبيقية فى محافظات مصر كافة، بما يأتى فى ضوء جهود الحكومة المصرية لتوطين التنمية المستدامة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، كما تطرقت السعيد إلى دور الصندوق السيادى والذى يعمل على عدد من المبادرات فى مجال التعليم الفنى من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص.