إنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعانى من انسداد المرىء بمستشفى عين شمس العام

جدة - نرمين السيد - نجحت مستشفى عين شمس العام بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، بإجراء أول عملية جراحية لطفل حديثى الولادة، أمس الأربعاء، 1/19، لإنقاذ حياة طفل حديث الولادة يعانى من انسداد المرىء، وتم إجراء العملية واستئصال الناصور وإعادة توصيل المرئ.





جاء ذلك بعد أن استقبلت المستشفى أم الطفل يوم السبت 15/1/2022، لإجراء ولادة قيصرية فى آخر الشهر الثامن من الحمل، وتم حجز الطفل فى حضانة المستشفى لوجود مشاكل فى التنفس وكان وزنه 1750 جرام.

وكان الفريق المعالج بعد إجراء الفحوصات، وتشخيص الحالة بوجود انسداد بالمرىء، مع ناصور بين المرىء والقصبة الهوائية.

شمل الفريق الطبى المعالج الدكتور محمد نادر استشارى جراحة الأطفال، الدكتور محمد محمود عطية اخصائى جراحة الاطفال، والدكتورة مريم وهبى استشارى التخدير، وكذا طاقم تمريض العمليات والحضانات وفنيو التخدير محمد نادر الجناينى استشارى جراحة الأطفال وحديثى الولادة، الدكتور محمد عطية سقساقة أخصائى جراحة الأطفال وحديثى الولادة، والدكتور حسام سليمان طبيب مقيم الجراحة، والدكتورة مريم وهبى استشارى ورئيس قسم التخدير، والدكتورة آلاء طبيب مقيم التخدير، والدكتورة دينا مدحت أخصائى الأطفال المبتسرين، ومس هبة من تمريض العمليات، تحت إشراف الدكتور أمجد أبو العلا رئيس قسم الجراحة والدكتورة هالة فاروق رئيس قسم الأطفال المبتسرين والحضانات.

قال الدكتور طارق العرينى إن المستشفى توسعت فى إجراء عدد من الجراحات المتقدمة، لخدمة اهالى منطقة عين شمس من منتفعى نفقة الدولة أو التأمين الصحى، أو القسم الاقتصادى.

وقال العرينى، إن المستشفى تقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال أقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية الكلى، لافتا الى أن المستشفى تقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة.

جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل الدكتورة ناهد سمير مدير العلاجى بالمديرية، والدكتور عربى محمد مدير إدارة المستشفيات.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك للعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

تعد مستشفى عين شمس العام من أوائل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التى تقوم بعملية ترقيع القرنية، جراحات الحول وجراحات التجميل الخاصة بالجفون وعمليات إزالة المياه البيضاء وحقن الشبكية، وبعض جراحات الأورام، وكذا عمليات أورام البنكرياس والغدة الدرقية، وعمليات استئصال البروستاتا بالتبخير واستئصال أورام المسالك.

وتقوم المستشفى بجراحات مميزة، خاصة بقسم العظام والى توجد فى عدد قليل من مستشفيات الجمهورية خاصة القطاع الحكومى، مثل تغيير المفاصل وتصليح الأربطة بالمنظار.

يذكر ان المستشفى يخدم ما يعادل من 2000 لـ 3000 مواطن يوميا، فى محيط حوالى 6 ملايين مواطن من عدد سكان القاهرة.