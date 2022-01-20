قوة واحدة نحو المستقبل.. تفاصيل المائدة المستديرة لمؤتمر أعمال مصر - كوريا

جدة - نرمين السيد - أكد "جوسى بو"، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الكورى المصرى، أن مصر تعتبر وجهة اقتصادية جذابة؛ نظرا لما تتمتع به من ميزة جغرافية تربط منطقة الشرق الأوسط بأفريقيا، كما تتمتع بمعدل نمو اقتصادى مرتفع، فضلا عن انفتاحها على العالم الخارجى، إلى جانب وجود قناة السويس التى تربط بين القارتين؛ أوروبا وآسيا، وهى قناة مهمة فى تحقيق الاستقرار لسلسلة التوريدات العالمية.





جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصرى الكورى حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، الذى عقد مساء اليوم فى القاهرة، بتشريف الرئيس "مون جيه إن" رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقال "جوسى بو": نعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين؛ من أجل التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى تواجد عدد كبير من الشركات الكورية التى تمثل العمود الفقرى للاقتصاد الكورى فى عدد كبير من المجالات، مضيفا أن أمامنا طريقا طويلا، وهناك قول مشهور فى العالم العربى "الرفيق قبل الطريق"، لافتا إلى أن اجتماع اليوم سيسهم فى دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسيصبح دليلا على تحقيق قفزة فى التعاون الاقتصادى بين البلدين.

كما ألقى خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكورى كلمة أكد خلالها أن علاقات الشراكة المصرية الكورية تعد علاقات ثابتة وعميقة، وتعبر عن توافق الرؤى والأهداف لشعبين عريقين، مؤكدا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تسارع الزمن لتحقيق التنمية الشاملة وطموحات الشعب المصرى، ولتتبوأ مصر المكانة الاقتصادية التى تستحقها، منوها فى الوقت نفسه إلى أن الشراكة المصرية الكورية تعد عاملا مهما فى تحقيق هذه الطموحات، وذلك من خلال نقل التكنولوجيا، وتنمية التجارة المتبادلة بين البلدين.

كما أكد " نصير" أن الهدف هو الوصول إلى اتفاقية تكامل تجارى واقتصادى، تسهم فى زيادة الصادرات المصرية، واعتبار مصر منصة لإنتاج وتصدير المنتجات الكورية، وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية المصرية واتفاقية التجارة الحرة التى تتمتع بها، وتنافسية المنتج المصرى، فضلا عن توافر الطاقة بها، لافتا إلى أن الجانب الكورى الجنوبى يعد شريكا استراتيجيا فى صناعة السيارات بمصر.

من جانبه، ألقى على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، كلمة أشار خلالها إلى أن لقاء اليوم يأتى لمناقشة واستعراض مجالات التعاون المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية، بما يسهم فى خلق مزيد من الفرص والعمل على الوصول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك بما يتواكب مع الجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة المصرية؛ من أجل التأكيد على العمل المشترك والتحرك الجماعى لدول العالم لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر تشهد، خلال الفترة الحالية، طفرة اقتصادية غير مسبوقة، وخطوات جادة نحو تحقيق إصلاح اقتصادى متكامل الأركان، فضلا عن اتخاذ القرارات المحفزة للاستثمار من جانب الدولة، وذلك إيمانا منها بالدور المحورى للقطاع الخاص، باعتباره الشريك الأكبر فى عمليات التنمية.

وفى ختام فعاليات المائدة المستديرة، أكد الرئيس "مون جيه إن"، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، أنه على الرغم من أن الوقت مر سريعا، لكنه وجد أن هناك مجالات كبيرة للتعاون بين البلدين، التى سيتم العمل عليها مستقبلا، موجها الشكر لرجال الأعمال على نجاح الشراكات القائمة بين الجانبين، ومؤكدا أن الحكومة الكورية ستأخذ فى اعتبارها ما طرحه رجال الأعمال لتعزيز هذه الشراكات وتعزيز آفاقها المستقبلة، بما يشمله ذلك من المجالات صديقة البيئة والصناعات المستقبلية، فضلا عن العمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واختتمت فعاليات اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصرى الكورى بالتقاط صورة جماعية بتشريف الرئيس "مون جيه إن" رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولين ورجال الأعمال فى البلدين.