عاجل- درجات الحرارة وصلت لـ صفر .. الأرصاد : الطقس البارد مستمر لهذه المدة

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسباب الليلة شديدة البرودة التى شهدتها البلاد، حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى فى محطة أرصاد القاهرة 9 درجة ونقطة ندى 0 درجة ونسبة رطوبه منخفضة.





وقالت الأرصاد فى نشرتها اليومية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، إن جميع الأنحاء شهدت ليلة شديدة البرودة، وسجلت درجة الحرارة الصغرى فى محطة أرصاد القاهرة 9 درجة ونقطة ندى 0 درجة ونسبة رطوبة منخفضة وبالتالى إحساس أعلى ببرودة الطقس حيث كانت درجة الحرارة المحسوسة 7.



وأرجعت الهيئة أن أسباب البرودة هى سيطرة مرتفع جوى بقيم ضغطية مرتفعة على جنوب أوروبا، وبلاد الشام، وشمال إفريقيا، وتستمر هذه الأجواء على المنطقة لمدة أسبوع مقبل.



وجاءت تسجيلات درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن والمحافظات تبعا للمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالى :

القاهرة 9

مطروح 10

الاسكندرية 9

نخل 1

كاترين 0

المنيا 3

أسيوط 5

أسوان 4.