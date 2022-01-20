«جلوبال فاير بور»: الجيش المصري الأقوى في الشرق الأوسط

كشف تقرير حديث لـ"جلوبال فاير بور" عن ترتيبه السنوي للجيوش الأكثر قوة في العالم، مستعرضا مساحة واسعة لترتيب الجيوش الأكثر قوة في منطقة الشرق الأوسط.

التقرير أشار إلى ان الجيش المصري جاء في المرتبة الأولى، بينما الجيش التركي في المرتبة الثانية، والجيش الإيراني ثالثا، أما الجيش الإسرئيلي فقد حلّ رابعا، وفي المرتبة الخامسة جاء الجيش السعودي، واحتل الجيش العراقي المرتبة السادس، وجاء الجيش الإماراتي في المرتبة السابعة، فيما حلّ الجيش السوري ثامنا، وكان الجيش الكويتي في المرتبة التاسعة، أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب الجيش الأردني.

50 عاملا لمنح الجيوش المواقع في الترتيب

تقرير "جلوبال فاير بور" أشار إلى إنه يستخدم 50 عاملا لمنح الجيوش المواقع في الترتيب، كما يضع إشارة على مدى تقدم الجيوش أو تراجعها أو استقرارها في القائمة، مثل عدد القوات ومدى حيازتها للدبابات والقطع البحرية والطائرات المقاتلة، موضحا أن تقريره لعام 2022 عن الشرق الأوسط شمل 15 دولة، حيث يعتمد في تصنيفه لترتيب القوات العسكرية في الدول الـ140 على عدد القوات العسكرية العاملة النشطة والمتاحة، كما يضيف في الترتيب النهائي قوة السلاح والقوة المالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافية.

الجيوش الخمسة الأولى في الشرق الأوسط

الموقع قدم أيضا عرضًا تحليليًّا للبيانات المتعلقة بـ140 قوة عسكرية، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى تليها روسيا والصين والهند واليابان، ومملكة بوتان في المرتبة الأخيرة. وحول مواقع الجيوش الخمسة الأولى في الشرق الأوسط على المستوى العالمي فكانت على النحو التالي: جاءت مصر في المرتبة 12، تليها تركيا في المرتبة 13، وجاءت إيران في المرتبة 14، أما إسرائيل فقد جاءت في المرتبة 18، وحلت السعودية في المرتبة 20.

تنويع مصادر السلاح

وبدأت مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه في 2014، تطوير وتحديث القدرة العسكرية المصرية، من أجل مواجهة التهديدات، التي تحيط بالأمن القومي المصري، في ظل الأحداث الملتهبة في المنطقة، حيث نجحت في توقيع العديد من صفقات السلاح، لتنويع مصادر تسليح القوات المسلحة، وكان أحدثها التعاقد مع فرنسا على 30 مقاتلة من طراز رافال، لتمتلك مصر 54 طائرة من هذا الطراز بعد إتمام التسليم. هذه التحركات أتى بترتيب قوة الجيش المصري في مراكز متقدمة بين جيوش العالم، وجعل القوات المسلحة المصرية الأولى عربيًّا، وفقًا لموقع جلوبال فاير باور، الذي يقوم بتصنيف الجيوش، وفقًا للعديد من العوامل.