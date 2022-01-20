الأرصاد: ليلة شديدة البرودة ومحطات سجلت صفر درجة وتوقعات بأجواء قارسة لأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كافة الأنحاء شهدت ليلة شديدة البرودة؛ حيث سجلت درجة الحرارة الصغرى في محطة أرصاد القاهرة 9 درجات ونسبة رطوبة منخفضة، وبالتالي إحساس أعلى ببرودة الطقس.

وتابعت: يرجع هذا الي سيطرة مرتفع جوي بقيم ضغطية مرتفع علي جنوب أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا وتستمر هذه الأجواء علي المنطقة لمدة أسبوع قادم.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كافة الأنحاء شهدت ليلة شديدة البرودة؛ حيث سجلت درجة الحرارة الصغري في محطة أرصاد القاهرة 9 درجات ونسبة رطوبة منخفضة وبالتالي احساس أعلي ببرودة الطقس.

وجاءت تسجيلات درجات الحرارة الصغري علي بعض المدن والمحافظات تبعا للمحطات الرصد التابعة للهيئه العامة للأرصاد الجوية.

القاهرة 9

مطروح 10

الاسكندرية 9

نخل 1

كاترين 0

المنيا 3

أسيوط 5

أسوان 4

و يشهد اليوم الخميس ، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، مائل للبرودة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 15 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة ، وسانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر .