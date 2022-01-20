/673852/شيخ-الأزهر-يعزي-الدكتور-عبد-المنعم-سعيد-هاتفيا-في-وفاة-نجله

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تعازيه للكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، في وفاة نجله المهندس شادي عبدالمنعم سعيد.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، دعا فيه شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا وشُيعت أمس الأربعاء، جنازة المهندس شادي، نجل عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء إثر أزمة قلبية وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي، بمنطقة التجمع الخامس.

جاء ذلك بمشاركة كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورموز سياسية على أن يجرى عزاء الراحل، مساء غدًا الجمعة بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

بمشاركة رموز برلمانية وسياسية..تشييع جثمان نجل نائب الشيوخ الدكتور عبد المنعم سعيد

وارسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء للنائب عبد المنعم سعيد يشاطره فيها الأحزان لوفاة نجله المهندس شادى، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أسرته الصبر و السلوان.