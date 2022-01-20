أخبار مصرية

شيخ الأزهر يعزي الدكتور عبد المنعم سعيد هاتفيا في وفاة نجله

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

/673852/شيخ-الأزهر-يعزي-الدكتور-عبد-المنعم-سعيد-هاتفيا-في-وفاة-نجله

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص  تعازيه للكاتب الصحفي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، في وفاة نجله المهندس شادي عبدالمنعم سعيد.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، دعا فيه شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا وشُيعت أمس الأربعاء، جنازة المهندس شادي، نجل عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء إثر أزمة قلبية وذلك بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي، بمنطقة التجمع الخامس.

جاء ذلك بمشاركة كبير من  أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورموز سياسية على أن يجرى عزاء الراحل، مساء غدًا الجمعة بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

2c0cbf6f51.jpg

 

 

2a3afcb3b5.jpg

 

 

0d073f847d.jpg

 

 

5f9f9c3c19.jpg

 

 

a89207b9ef.jpg

 

 

fa2c9c00a5.jpg

 

 

9d64421001.jpg

 

 

32afca00e7.jpg

 

b6b2227e06.jpg

 

 

280ac83c3e.jpg

 

 

843f04d83f.jpg

 

 

بمشاركة رموز برلمانية وسياسية..تشييع جثمان نجل نائب الشيوخ الدكتور عبد المنعم سعيد

وارسل  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ  برقية عزاء للنائب عبد المنعم سعيد يشاطره فيها الأحزان لوفاة  نجله  المهندس شادى، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم أسرته  الصبر و السلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر يعزي الدكتور عبد المنعم سعيد هاتفيا في وفاة نجله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا