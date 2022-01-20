/673856/مستشار-الرئيس-500-الف-وفاة-سنويا-بسبب-الأنفلونزا-الموسمية-والمتحور-الجديد-أعراضة-مطابقة-لها

تحدث محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، حول اشكالية وجود عمل إغلاق كلى أو جزئى من اجل الحد من زيادة انتشار فيروس كورونا التي تزداد حدتها في البلاد هذه الاونة، قائلا:” يتم دراسة هذا الامر ومع حاجة الوضع سيتم اتخاذ الاجراءات الالزمة والاعلان عنها في وقتها حيث أن الدولة المصرية تقوم باتخاذ القرارت الجيدة في وقتها التذي تراه مناسب.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية الأولى المصرية، ان المتحور الجديد اعراضة نفس اعراض الانفلونزا العادية في كثير من الاحيان، حيث ان الاثنين امراض فيروسية ومعدية، ولكن الانفلونزا تعدي 4 أما اوميكرون يعدي 14، حيث أن البرد العادي قد يكون له مشاكل وتداعيات أكثر من فيروس كورونا.

مستشار الرئيس: 500 الف وفاة سنويا بسبب الأنفلونزا الموسمية.. والمتحور الجديد أعراضة مطابقة لها

ونوه ان الوفيات التي ترصد نتيجة الانلفونزا الموسيمة حوالي نصف مليون، والتي تشابه اعراضها ومشاكلها.

تجدر الإشارة إلى تحدث محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أعراض فيروس أوميكرون ومدى قوة انتشاره بالنسبة للعدوى مقارنة بالفيروسات الأخرى، وذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج الحياة اليوم تقديم الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة اليوم.

محمد تاج الدين يكشف عن أعراض متحور أوميكرون

وأوضح تاج الدين أن أعراض فيروس أوميكرون مرتبطة بالجهاز التنفسي ، وهي الاحتقان في الحلق والرشح وتكسير جسم الانسان وارتفاع الحرارة والسعال.

مستشار الرئيس: متحور أوميكرون يعدي 16 شخص واللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس

وعن انتقال العدوى من شخص لأخر قال تاج الدين، :" فيروس الانلفونزا الموسمية يعدي من اتنين لثلاث اشخاص، أما أوميكرون يعدي ما يقرب من شخص إلى 16، حيث أن سرعة انتشاره كبيرة جدا.

تاج الدين: اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة

وتابع تاج الدين أن اللقاحات لا تعطي مناعة كاملة، متابعا:" الشخص الملقح ليس بعيد عن الإصابة ولكنه يقلل عدد الفيروسات كما انه يقلل احتمالية حاجة المريض لدخول المستشفى.

مستشار الرئيس للصحة: الكمامات والتباعد خط الدفاع الأول أمام كورونا

وطالب تاج الدين بضرورة الالتزام بالكمامات والكحول واجراءات التباعد الاجتماعي، لانهم خط الدفاع الأول، بجانب اللقاحات، ونسبة التطعيمات والتي كلما زادت نسبته كلما قلت أعداد الأصابات.

وتابع تاج الدين:" الاقبال على اللقاح زاد حيث ان اعداد أخذين الجرعة الاولى تجاوزو 60 مليون، حيث أن الاعداد التي تأخذ اللقاح يوميا يتراوح ما بين 300 ألف شخص.