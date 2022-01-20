/673858/اتحاد-شباب-العمال-بوزارة-الشباب-والرياضة-ينشأ-حملة-توعية-وتشجير-بمحافظة-السويس

في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على إظهار الشوارع بشكل جذاب وجميل واستغلال طاقات الشباب في البناء، نظم الاتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة حملة تشجير على مستوى محافظة السويس، في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بضرورة العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني تلبية لنداء معالي رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسى بجعل عام 2022 عام مؤسسات المجتمع المدني وفي إطار سياسة الوزارة والاتحاد العام لشباب العمال.

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وقال عبدالعزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال إنهم قاموا بعمل حملة تشجير، بهدف ترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب، وخلق ثقافة تطوعية مُــــتواصلة لا تختفي.

اتحاد شباب العمال بوزارة الشباب والرياضة ينشأ حملة توعية وتشجير بمحافظة السويس

وأكد عبد العزيز سمير، أن الاتحاد يبذل قصارى جهوده، لنشر فكر التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء لإضفاء أبعاداً جمالية وبيئية وصحية، تسهم في نشر صورة مشرقة لوطننا مصر و تعزيز جودة الحياة فيها.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن الاتحاد يعمل على توحيد الهدف البيئى عن طريق مشاركة جميع فئات المجتمع، وأن الهدف من تلك المبادرة هو حث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ونشر الوعي البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية وخفض معدل التلوث البيئي ودمج الشباب في العمل البيئي فضلًا عن دعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة للشباب إلى جانب الحد من السلوكيات ذات الأثر البالغ في استنزاف الموارد البيئية والطبيعية لضمان مستقبل الأجيال القادمة وحقها في تلك الموارد في ظل التنمية المستدامة.