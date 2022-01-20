/673848/تكليفات-خاصة-من-كارتيرون-لثلاثي-الزمالك

أدى ثلاثي الزمالك إسلام جابر ومحمد أوناجم ومحمد اشرف روقا، تدريبات خاصة بتكليف من الدير الفني للقلعة البيضاء باتريس كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجائت التكليفات الخاصة للثلاثي من كارتيرون، على إرسال الكرات العرضية والتدريب عليها بشكل خاص، وإرسالها إلى لاعبي الفريق حسام أشرف وحسام عبد المجيد.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقبلة بالجولة الثالثة بكأس الرابطة المصرية، وحصل الزمالك نقطة وحيده من مبارتين.

مصطفى فتحي يشارك في تدريبات الزمالك بعد أزمة التعاون الأخيرة

شارك مصطفى فتحي في تدريبات الزمالك ، استعداداً لمواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

وتأتي مشاركة مصطفى فتحي في مران الزمالك، بعد الأحداث الكثيرة التي حدثت مؤخراً بشأن انتقاله لنادي التعاون السعودي.

حيث كان أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ يومين، رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك إلى التعاون السعودي بناء على ربة اللاعب، خلال فيديو نشره على صفحته الرسمية.

قبل أن يخرج مسئولوا التعاون السعودي ويعلنوا أن الصفقة في طريقها للإلغاء، ويأتي سبب الإلغاء كما أعلنت إدارة الفريق السعودي هو وضع بنود وشروط من الزمالك في عقد اللاعب بجانب إعلان مرتضى منصور للصفقة بطريقه مهينه لهم كما أشاروا.

ووضع الزمالك بند في عقد بيع مصطفى فتحي للتعاون بأنه إذا رحل عن الفريق السعودي لا يحق له اللعب لأي فريق مصري غير الزمالك.

جدول مباريات الزمالك في كأس الرابطة:

الجولة الثالثة: السبت 22 يناير الزمالك × غزل المحلة – الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة: الجمعة 28 يناير

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة: الثلاثاء 1 فبراير الزمالك × طلائع الجيش – الساعة 5:00 مساء

يأتي ترتيب تلك المجموعات بناء على ترتيب نهاية الدوري المصري الممتاز بالنسخة الماضية، والتي ياتي على صدارته الزمالك ويليه الأهلي وبيراميدز بالمركز الثالث.

تحدث الإعلامي السعودي محمد الدهش، حول صفقة مصطفى فتحي من الزمالك إلى التعاون، مقابل مليون دولار.

وأشارخلال برنامج “أكشن مع وليد” أن هناك مصادر من نادي التعاون أكدت أن الفريق في طريقة لإلغاء التعاقد مع مصطفى فتحي من الزمالك، وذلك بسبب الإعلان والشروط التي وضعها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

مؤكداً أن مسئولوا التعاون في حالة إستياء من طريقة إعلان رحيل اللاعب عن الزمالك وانتقاله لهم.

وكان وضع الزمالك بند في عقد الإنتقال بأنه لا ينتقل لفريق مصري أخر غير الزمالك، في حالة عودة اللاعب للدوري المصري مرة أخرى.