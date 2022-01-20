/673851/السبت-المقبل-عودة-لميس-الحديدي-لتقديم-برنامجها-بعد-شفائها-من-كورونا

ترقب عدد كبير من الجمهور، عودة الإعلامية لميس الحديدي لتقديم برنامجها «كلمة أخيرة»، بعد توقفها بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خاصة بعدما أعلن زوجها الإعلامي عمرو أديب تقديم برنامج «الحكاية»، منذ يوم الجمعة الماضي.

دوت الخليجيرصد عودة لميس الحديدي لتقديم برنامج الحكاية

وتعود لميس الحديدي، بعد امتثالها الشفاء التام من فيروس كورونا المستجد، لتقديم برنامج «كلمة أخيرة»، بداية من يوم السبت المقبل، الموافق 22 من شهر يناير، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على قناة أون.

إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بفيروس كورونا

وأعلن الاعلامي عمرو أديب مؤخرا، عن إصابته، وإصابة زوجته الاعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا المستجد، فكتب عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلاً :" انا ولميس عندنا كورونا، والحمد لله الاعراض بسيطه وخفيفه، فاصل قصير ونواصل.. ارجوكم ادعوا معنا".

عمرو أديب ينعي وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة

من ناحية اخرى، أعرب الإعلامي عمرو، عن صدمته من وفاة زميلة الراحل وائل الإبراشي، مشيرة إلى أنه لم يكن يتوقع هذا النبأ، خاصة بأن جميع المصادر كانت تؤكد على عودته وشفائه

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، معربا عن صدمته: «هزنى خبر وفاه وائل الابراشي .دائما كانوا يقولون عائد ويتماثل للشفاء لم اتوقع ابدا ان ينتهى فجأه كده . كان استاذ ومتميز وله بصمات وحلقات مهمه. محدش كبير على الموت لكن وائل فعلا اصابنى بحاله ذهول كامل . الله يرحمه ويصبر اهله واصحابه يارب».

هذا وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من مضاعفات فيروس كورونا، فقد على اثرها الحياة.

وترجع إصابة الإعلامي وائل الإبراشي في نهاية عام 2020 وذلك بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في ابعاده عن الشاشات.

السيرة الذاتية لوائل الإبراشي

ولد في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عمل صحفياً بجريدة روز اليوسف ولا يترأس الآن تحرير أى جريدة بعد تقديم استقالته من صوت الأمة.

كان يُقدم برنامج " التاسعة "قبل مرضه وعقب الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريباً برنامج " كل يوم " خلفاً لعمرو أديب على قناة أون.

برامج قدمها وائل الإبراشي

قدم وائل خلفاً للإعلامية منى الشاذلي برنامج " العاشرة مساءً " اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدماً لبرنامج " الحقيقة "على شاشة قناة دريم2.