/673854/بمشاركة-كهربا-ألانيا-سبور-تقسو-على-هاتاي-سبور-بسداسية-نظيفة-بالدوري-التركي

انتهت أحداث مباراة هاتاي سبور وألانيا سبور، بنتيجة ستة أهداف دون رد للأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية والعشرين، من منافسات الدوري التركي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتهت أحداث الشوط الأول بثنائية نظيفة سجلها إمري أكبابا وويلسون إدواردو، قبل أن ينصب ألانيا مهرجان الأهداف في الشوط الثاني.

اهداف المباراة

سجل إمري أكبابا هدفه الثاني والثالث لفريقه في مرمى هاتاي عند الدقيقة 59، قبل أن يدخل محمود عبد المنعم كهربا مكان محمد كامارا في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 74 سجل أكبابا "هاتريك" وأضاف الهدف الرابع لفريقه، قبل 3 دقائق من الخامس عن طريق أوجوز إيدين.

أوجوز إيدين سجل الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 80، ليُنهي مهرجان الأهداف في أولى مباريات كهربا خارج ملعبه في الدوري التركي.

وبهذه النتيجة يتوقف رصيد هاتاي سبور عند 35 نقطة ويتراجع للمركز السادس، بينما ألانيا سبور يصعد رابعًا بنفس الرصيد من النقاط.

محمود كهربا

ونجح محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم النادي الأهلي السابق، وهاتاي التركي حالياً، من صناعة الهدف الثالث في المباراة، أمام جالطة سراي بالدوري التركي.

الظهور الأول لكهربا

كهربا شارك في المباراة كبديل بالدقيقة 76، عندما كانت تشير النتيجة إلى تعادل الفريقان بنتيجة 2-2، حيث دفع به مدربه بدلًا من محمد كمارا.

وجاء هدف هاتاي سبور الثالث في الدقيقة 79، عبر سابا لوبزهانيدزي، بعد تمريرة من كهربا، جعلت لاعب هاتاي في موقف انفراد مع حارس جالطة سراي سددها مباشرةٍ في الشباك.

ويلعب مصطفى محمد لاعب منتخب مصر مع جالطا سراي التركي ولكنه متواجد حاليا مع الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

انتقل محمود عبد المنعم كهربا، لصفوف نادي هاتاي سبور التركي، في الإنتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، من النادي الأهلي.