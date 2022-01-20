سابع أغنيات ألبومه.. بهاء سلطان يطرح «يومين حلوين»

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طرح الفنان الكبير بهاء سلطان، سابع أغنيات ألبومه الجديد «سيجارة»، الذي يتعاون به مع المنتج نصر محروس بعد تصالحهما معا، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليجيرصد أحدث أغنيات بهاء سلطان من ألبوم سيجارة

وتعد أغنية يومين حلوين من كلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع أمير محروس، تنفيذ وتريات سعيد كمال، جيتار روكت، طبلة سعيد أرتست، رق هشام العربي.

كمان أغنية يومين حلوين

وتقول كلمات أغنية «يومين حلوين»: يومين حلوين ويومين وحشين وبتعدي، وناس حلوين وناس وحشين وبتعدي، بس اللي ليك أقرب ما ليك، الجرح منهم مش بيعدي، يفضل يألم في القلوب ألم السنين، يفضل يعلم في العيون دمع الحزين، كل اللي ليك ليه قسيوا عليك، قلبي يا مسكين أنا كل شيء كان حلو فيا، إديتهولكم من عينيا، وأما بشوف حاجة وحشة منكم كنت بكدب آه عينيا، حتى الليالي والسنين بقوا ذكرى في القلب الحزين، ليه كل غالي يطلع رخيص.

أغنية مالك لبهاء سلطان

وطرح الفنان بهاء سلطان مؤخرا، أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم «مالك» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

و تعد أغنية «مالك» سادس أغاني ألبومه الجديد «سيجارة»، وهي من تأليف نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع أكرم عادل.

كلمات أغنية مالك

وتقول كلمات الأغنية: "مالك، أنت بقالك لسه يا دوب كام يوم ليه اتغيرت.. انت فاكرها يا واد هتدوم، لو هتقرب ولا هتبعد مش هتهرب من المكتوب.. ربك شاهد ربك عالم ربك يابني رب قلوب.. أجرح ما أنا قلبي مسامحك ما اتعودت أنا على جرحك".

تفاصيل ألبوم سيجارة لنصر محروس وبهاء سلطان

وكان قد تحدث المنتج نصر محروس خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، عن تفاصيل ألبومه الجديد الذي يجمعه بالفنان بهاء سلطان والسبب في نشوب أزمة قوية بينهما.

وقال نصر محروس خلال اللقاء، بأن الألبوم من 7 أو 8 سنوات، لكنه توقف بسبب مشاكل حدثت بينه وبين بهاء سلطان.

وعن تفاصيل طرحه خلال هذا العام، فقال: المزيكا مقدمتش في ألبوم سيجارة بقاله 7 و8 سنين، لأني بشتغل على مزيكا أعلى مستوى وديمًا الأغاني عندي متجددة.

وأضاف: «بهاء سلطان هيغني 4 أغاني من الألبوم في الحلقة من تأليفي وألحان محمد يحيى وعزيز الشافعي، ومعلش بقى لو الناس بتقول عليا ديكتاتوري أو متعسف إني عرضت الأغاني اللي كتبتها بس».

وأشار نصر محروس إلى أنه من المقرر طرح باقية أغاني الألبوم على مدار كل أسبوع أو 10 أيام، مؤكدا: «بهاء في حتة بيوجع القلب فيها، لازم تستغلها».