/673860/أقسم-بالله-هنجح-منى-فاروق-تتحدى-منتقديها-بمشاركتها-في-أيام

كشفت الفنانة منى فاروق عن مشاركتها في مسلسل «أيام»، الذي بدأ عرض أولى حلقاته منذ أيام، وتخوض بطولتها الفنانة القديرة حورية فرغلي والذي يشهد عودتها بعد سنوات انقطاع.

دوت الخليج يرصد تصريحا منى فاروق عبر بث مباشر بموقع انستجرام

وقالت منى فاروق في بث مباشر عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معربة عن سعادتها بالعودة للتليفزيون: «أنا حبيت أقولكم الخبر ده بنفسي وفي بث مباشر مش عن طريق ستوري أو صورة علشان عارفة أن الناس اللي بتحبني هتفرح لي».

منى فاروق تعود بمسلسل ايام

وأضافت: «صورت مسلسل أيام من كام شهر ومحبتش أقول غير لما يتعرض الأول، والحلقات اللي بظهر فيها لسه متعرضتش، وإن شاء الله تتعرض الأيام الجاية، وأنا بظهر في الموسم الثاني من المسلسل، إن شاء الله يكون لي مسلسل في رمضان لكن لسه مش أكيد، وما زلت انتظر، وأنا متفائلة وعندي طاقة إيجابية».

واستكملت: «دايما بكتب في كل مكان قدامي جملة أقسم بالله هنجح، وحياتنا لازم تكون مليانة طاقة إيجابية، وفيه بشر غريبة بتحاول تحبطنا.. لكن اللي بيحب لك الخير هيحبك زي ما أنت».

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رسالة منى فاروق للجمهور عبر انستجرام

وقالت منى فاروق ناصحة متابعيها: حتى لو مريت بظروف واكتئب والدنيا وقفت، حتى لو حسيت انك فعلا في علاقة مرهقة، حتى لو بتحب حد أوي ومبقاش معاك لأي سبب ما، خليك ممتن لكل الحاجات الحلوة في حياتك، خليك ممتن مثلا أنك كويس وبصحة كويسة.. استمتع باللحظات الصغيرة مهما كانت صغيرة.

وأضافت منى فاروق: كل واحد بياخد نصيبه وانا راضية واكيد ربنا بيعوض ومتفائلة خير أن ربنا هيعوضني خير عن كل حاجة في الدنيا، تقع وتقوم وتقوم وتقع.

مسلسل أيام

مسلسل "أيام" من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وتدور أحداثه في 45 حلقة فى اطار شعبى.

هذا وتعاقدت النجمة المصرية حورية فرغلي على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «التجربة»، وذلك بعد طول فترة غياب عن شاشات السينما بسبب أزمتها الصحية.

فيلم «التجربة» من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي لمالكها المنتج شادي صبرة، وإشراف عام محمد كامل، ومنتج فني محمد عادل، والعمل من قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج محمود سليم.