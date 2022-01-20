وزارة الخارجية تواصل الإعداد لمؤتمر تغير المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت وزارة الخارجية، أمس، وفداً سويسرياً برئاسة فرانز زافير بيريز، سفير سويسرا للمُناخ والبيئة، حيث عقَد لقاءات مع المسؤولين بإدارة المُناخ والبيئة والتنمية المستدامة بحضور مسؤولى وزارة البيئة.





يأتى ذلك فى إطار التحضيرات الجارية للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتى تستضيفها وتترأسها مصر، وحرص مختلف الشركاء الدوليين على التنسيق والتشاور مع مصر حول شتى موضوعات تغير المُناخ.

وكانت وزارة الخارجية قد استقبلت أيضاً فى وقت سابق وفداً دانماركياً برئاسة السفير "توماس أنكر كريستينسين" المبعوث الدانماركى لتغير المُناخ، والذى أجرى كذلك مشاورات مع مسئولى وزارتيّ الخارجية والبيئة المعنيين بملفالمُناخ، تناولت تقييم نتائج الدورة الأخيرة للمؤتمر فى جلاسجو والتحضيرات الجارية لعقد الدورة المقبلة بمصر.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن المسئوليّن السويسرى والدانماركى قد حرصا عقبانتهاء المشاورات على الالتقاء بوزير الخارجية سامح شكرى، حيث قدما التهنئة إليه على توليه مهام رئاسة الدورةالمقبلة للمؤتمر، مؤكدين تطلعهما إلى التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة القادمة على نحو يضمن نجاح المؤتمروخروجه بنتائج إيجابية تصب فى صالح الجهود الدولية فى مجال تغير المُناخ.

وأكد الوزير شكرى من جانبه على الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لاستضافتها للدورة المقبلة للمؤتمر، معرباً عن التطلع إلى أن تمثل هذه الدورة خطوة مهمة على صعيد تحويل تعهدات الدول حول المُناخ إلى واقع ملموس على الأرض، بجانب ضرورة إيلاء مسألة تمويل المُناخ الموجه للدول النامية الأهمية اللازمة.