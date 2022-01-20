شروط الحصول على وظيفة ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، مساء اليوم، فتح باب التوظيف "كأمين مكتبة"، بالمكتبات التى سيتم افتتاحها بمختلف قرى المحافظات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأضافت المؤسسة أنه من المقرر أن يتم افتتاح عدد كبير من المكتبات فى 20 محافظة؛ وهى: "سوهاج، أسيوط، البحيرة، قنا، المنيا، أسوان، الأقصر، المنوفية، الفيوم، بنى سويف، الجيزة، الوادى الجديد، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، الإسماعيلية، دمياط، كفر الشيخ".

وأعلن حياة كريمة، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه سيتم اختيار المرشحين والتواصل معهم استعداداً للمقابلات الشخصية، والتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وجاءت المؤهلات المطلوبة هى:

- مؤهل جامعى مناسب "يفضل من خريجى كلية الآداب قسم مكتبات".

- السن لا تزيد على 35 عامًا.

- ذكور وإناث.

- استخدام الحاسب الآلى وبرامج الـ office .

- مهارات بيع ممتازة.

- مهارات تواصل ممتازة.

- القدرة على التعامل مع الجمهور باختلاف أعمارهم.

- حسن السير والسلوك.

- الشغف بالقراءة.

- لائق طبياً.

- تأدية الخدمة العسكرية للذكور، والخدمة العامة للإناث.

- إرسال السيرة الذاتية على إيميل المؤسسة "مع ضرورة ذكر اسم محافظتك فى عنوان الرسالة"

[email protected]

- آخر موعد لاستقبال الرسائل هو 15 فبراير 2022