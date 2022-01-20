كهربا يشارك فى سقوط هاتاى سبور بسداسية أمام ألانيا فى الدوري التركى

تلقى هاتاى سبور المحترف ضمن صفوفه محمود عبد المنعم كهربا، هزيمة ثقيلة أمام مضيفه فريق ألانيا سبور، بسداسية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما اليوم الخميس، على ملعب "باهجه شهير"، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري التركي للموسم الكروي الحالي 2021-22.

وشارك كهربا فى المباراة بديلا، بداية من الدقيقة 67، عندما دخل بدلا من زميله محمد كمارا.

أنهى ألانيا سبور الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بثنائية نظيفة، جاءت عن طريق إمرى أكبابا وويلسون إدواردو فى الدقائق 17 و 31.

وفى الشوط الثانى أضاف فريق ألانيا رباعية جاءت عبر إمرى أكبابا هدفين وأجوز إيدين هدفين فى الدقائق 59، 74، 77 و 80 من زمن اللقاء.

وتوقف رصيد هاتاى سبور عند 35 نقطة فى المركز السادس، بينما وصل ألانيا سبور لنفس الرصيد ولكن فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركى الذى يتصدره فريق طرابزون سبور برصيد 51 نقطة.

وكان محمود كهربا قد قاد فريقه هاتاى سبور للفوز على جالاتا سراى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى ظهور الأول مع الفريق بعدما شارك في الدقيقة 75 وكانت النتيجة 2/ 2، ليصنع هدف فريقه الثالث بعد 4 دقائق من نزوله، ويساعد فريقه لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وفى الظهور الأول له، حصل محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادى هاتاى سبور، المعار من الأهلى، على تقييم 6.8 من 10 خلال مباراة فريقه أمام جالاتا سراى في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدورى التركى لكرة القدم.