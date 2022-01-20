الصحة تحسم الجدل حول تأثير لقاح كورونا على خصوبة المرأة

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل والشائعات التي تناولت وجود علاقة بين لقاح فيروس كورونا وخصوبة المرأة. وقالت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن أثبت تأثير اللقاح علي الخصوبة لدي السيدات، مناشدة بضرورة تلقي اللقاح من النساء اللاتي يخططن للحمل. وناشد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، المواطنين بضرورة تلقي لقاحات فيروس كورونا حيث تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدًا في ذلك الصدد مأمونية كافة اللقاحات المتواجدة في مصر وحصولها على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور خالد عبدالغفار، لمتابعة سير عملية تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان. وأكد الوزير توافر كافة أنواع اللقاحات، حيث بلغ إجمالي عدد جرعات لقاحات فيروس كورونا التي وصلت مصر حتى الآن 132 مليونًا و105 آلاف و180 جرعة، متضمنة اللقاحات تامة الصنع والمواد الخام المعدة للتصنيع بخطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لافتًا إلى أن عدد الجرعات التي تم استهلاكها سواء جرعة أولى أو ثانية أو تنشيطية بلغ 61 مليونًا و 362 ألفًا و576 جرعة.

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