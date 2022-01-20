"منافس مصر" كوت ديفوار ضد الجزائر.. سنجاري يضيف الثانى للأفيال فى الدقيقة 39

أضاف منتخب كوت ديفوار الهدف الثاني في مباراته ضد الجزائر في المباراة المقامة حالياً، على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، والتى ينتظر المنتخب الوطنى متصدرها لمواجهته بدور الـ 16 يوم الأربعاء المقبل فى تمام السادسة مساء.

جاء هدف منتخب كوت ديفوار الثاني عن طريق ابراهيم سنجاري في الدقيقة 39 من عمر اللقاء وذلك بعد تقدم الأفيال عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي - عبد القادر بدران - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - راميز زروقي – يوسف بلايلي.

خط الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح – سعيد بن رحمة.

بينما جاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي..

حراسة المرمى: على بادارا سنجاري.

الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، أوديلون كوسونو، سيرجي أورييه.

الوسط: فرانك كيسي، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري.

الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي.

ويشتعل صراع التأهل للدور ثمن النهائي في المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا بين المنتخبات الأربعة في المجموعة، حيث تملك جميعها فرصة التأهل للدور التالى وفقا لما تسفر عنه نتائج مواجهات الليلة.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن منتخب غينيا الإستوائية صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي: "رايس مبولحي، يوسف عتال، عيسى مندي، عبد القادر بدران، رامي بنسبايني، رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، رياض محرز، محمد يوسف بليلي، محمد سعيد بن رحمة، وبغداد بونجاح".

ويأتي منتخب سيراليون ثالثا في المجموعة الخامسة برصيد نقطتين، بينما كانت المفاجأة تذيل منتخب الجزائر حامل اللقب الترتيب برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل مع سيراليون في الجولة الأولى والخسارة أمام غينيا الاستوائية.

ويبحث منتخب الجزائر عن تحقيق انتصاره الأول في النسخة الـ33 من أمم أفريقيا وأيضا افتتاح سجله التهديفى في البطولة، حيث حصد نقطة واحدة جمعها من التعادل سلبيا مع سيراليون في الجولة الأولى قبل أن يسقط في خسارة مفاجئة أمام غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل.

ولا يملك منتخب الجزائر أي بدائل سوى تحقيق الفوز على كوت ديفوار في مواجهة الليلة من أجل حسم تأهله للدور التالى، حيث يرفع رصيده وقتها إلى 4 نقاط ويضمن حجز مقعده في الدور ثمن النهائي ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.

في المقابل، يلعب منتخب كوت ديفوار على الخروج بنقطة التعادل أمام الجزائر على أقل تقدير لبلوغ دور الستة عشر.

وفى نفس التوقيت، يلتقى منتخب سيراليون مع نظيره غينيا الإستوائية على ملعب "ليمبي ستاديوم".

وفى المواجهة الأخرى، يملك غينيا الإستوائية فرصة حسم تأهله بأقدام لاعبيه بغض النظر عن نتائج بقية المنتخبات في المجموعة، وذلك حال تحقيقه الفوز على سيراليون.