تقدم هيئة السكة الحديد تخفيضات للركاب ممن فوق سن الـ 60 عاما على أسعار تذاكر كافة قطاراتها وفق قواعد معينة حددتها من أجل الاستفادة بهذا التخفيض، ونستعرض هذه القواعد خلال التقرير التالى: 1ـ يحصلون على تذاكر بموجب تراخيص السفر الصادرة من صندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص التابع لوزارة التضامن. 2ـ هذا الترخيص يستخدم للحصول على تذكرة سفر بالدرجات المكيفة أو الدرجات العادية وفق رغبة حامل الترخيص. 3ـ يحصل الراكب حامل هذا الترخيص على التذكرة بعد سداده نقداً نسبة 50% من قيمتها. 4ـ التذكرة يحصل عليها من أي شباك حجز من الشبابيك المتواجدة بالمحطات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تقدم تخفيضات بأسعار التذاكر لمن فوق الـ60 عاما.. اعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.