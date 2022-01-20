رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022 موقع المصرية للأتصالات

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين هذه الأيام؛ حيث أن شركة الاتصالات المصرية أطلقت يوم 15 يناير من الشهر الجاري عن فاتورة التليفون الأرضي، كما أن هناك الكثير من المواطنين يستعدون لدفع قيمة الفاتورة عن الثلاثة أشهر الماضية، وهي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويبدأ سداد الفاتورة من يوم 15 يناير الحالي حتى يوم 14 فبراير القادم، وعند عدم دفع الفاتورة سوف تقوم شركة الاتصالات بقطع خدمة الإنترنت وتحويل الهاتف إلى استقبال فقط، وهذا يبدأ من يوم 15 من فبراير 2022 المقبل.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

الكثير من المواطنين يتساءلون بشكل كبير من خلال محركات البحث جوجل عن الاستعلام على دفع فواتير الهاتف الأرضي، والذي أعلنت عنه شركة الاتصالات المصرية يوم 15 يناير المستحق الدفع حتى 14 فبراير القادم، وبعد هذا الموعد سوف الإجراءات المعلن عنها من قبل الشركة المصرية للاتصالات، ولذلك تزايد البحث بشكل كبير عن كيفية الاستعلام عن الفاتورة للتمكن من دفعها في الموعد المحدد.

خطوات الاستعلام عن التليفون الأرضي

يمكنك الآن الاستعلام عن فاتورتك من خلال اتباع بعض الخطوات التالية بكل سهولة من المنزل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الاتصالات، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

ومن ثم يتم كتابة كود المحافظة التابع لها المواطن.

بعد ذلك يتم كتابة الهاتف الأرضي بالكتابة بشكل صحيح.

ثم يتم الضغط على الزر الخاص بإظهار الفاتورة.

ومن ثم تظهر أمامك الفاتورة المستحقة الدفع.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي

لقد أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن وجود أكثر من طريقة لدفع الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي، والتي يتمكن من خلالها المواطن دفع الفاتورة بدلا من الذهاب لمقر الشركة خاصة في هذه الظروف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن ضمن الطرق الخاصة لدفع الفاتورة ما يلي: