«بعد واقعة روان الحسيني»..نائبة التنسيقية تتقدم بطلب لإلزام العمارات بتركيب كاميرات على مداخلها

/673857/بعد-واقعة-روان-الحسينينائبة-التنسيقية-تتقدم-بطلب-لإلزام-العمارات-بتركيب-كاميرات-على-مداخلها

تقدمت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لإلزام جميع العمارات بتركيب كاميرات علي مداخلها ضبطاً للعملية الأمنية وحفاظاً علي المواطنين،بعد واقعة روان الحسيني بطلة السرعة، المعروفة بفتاة كفر الشيخ.

دوت الخليج

بعد واقعة روان الحسيني

كما تقدمت النائبة هيام الطباخ، بطلب رسمي لمحافظ كفر الشيخ بإطلاق اسم روان الحسيني على أحد الميادين أو الشوارع الرئيسية بمدينة دسوق تخليداً اسم البطلةالفقيدة .

هيام الطباخ تطالب باطلاق اسم البطلة على أحد الشوارع والميادين الرئيسية بكفر الشيخ

كما تقدمت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب للواء مدير أمن كفر الشيخ بمرور دوريات بشكل الزامي في مواعيد عشوائية بجميع شوارع المحافظة ومراكزها وقُراها لتفقد الحالة الامنية للشوارع والمواطنين.

وطالبت الطباخ مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي، باصدار قرار باطلاق اسم البطلة روان الحسيني على آحدى قاعات النادي، تخليداً لاسمها وذكراها وابرازاً لابطالهم.

وكانت نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، فى حل الغاز قضية مقتل، روان محمد الحسيني، الشهيرة بفتاة كفر الشيخ روان الحسيني، بطلة العالم فى كرة السرعة، والتى تم العثور على جثتها فوق سطح أحدى العمارات بمنطقة شارع الجيش بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ.

و هزت واقعة مقتل روان الحسيني مواقع التواصل الاجتماعى، وتساءل الجميع كيف ولماذا يتم فتاة فى مقتبل العمر، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية منذ اللحظة الأولى للواقعة، وتم ضبط المتهم عن طريق تفريغ 4 كاميرات مراقبة، قام برصده أثناء تنفيذ جريمته.

و اسفرت التحريات بعد تفريغ كاميرات المراقبة، ان المتهم حاول سرقة الضحية روان الحسيني بالإكراه، لكن الضحية قاومته فقام بنزع غطاء رأسها واستخدمه فى خنقها، وقام بضرب رأسها فى الحائط اكثر من مرة حتى فارقت الحياة، وفى اليوم الثاني اتصل الجاني بوالدة الضحية وأخبرها بمكان الجثة أعلى سطوح العمارة.