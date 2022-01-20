/673859/كأس-أمم-أفريقيا-الجزائر-تتأخر-بهدفين-أمام-كوت-ديفوار-بالشوط-الأول

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كوت ديفوار على نظيره الجزائر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد بداية الشوط ضغط كبير من الجزائر مقابل تكتل دفاعي من كوت ديفوار، حتى أستغل المنتخب الإيفواري الكرات التي أتيحت لهم وسجلوا هدفين بالشوط الأول.

وأفتتح الأهداف فرانك كيسيه في الدقيقة 22، ثم عزز إبرايم سنجري بالهدف الثاني في الدقيقة 39، ليقتر المنتخب الجزائري من توديع اغلبطولة إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة.

وبتلك النتائج يصبح منتخب كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بينما تظل الجزائر بنقطة وحيده في المركز الأخير.

تشكيل كوت ديفوار لمواجهة الجزائر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري.

الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، أوديلون كوسونو، سيرجي أورييه.

الوسط: فرانك كيسي، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري.

الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي.

وفيما يلي تشكيل الجزائر الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عبد القادر بدران، رامز زروقي

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، سعيد بن رحمة، عيسى ماندي

خط الهجوم: بغداد بونجاح، رياض محرز، يوسف بلايلي

مدرب الجزائر يرفع راية التحدي قبل موقعة كوت ديفوار الحاسمة

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر أن مباراة كوت ديفوار غداً الخميس في كأس أمم أفريقيا ستكون صعبة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مباراة كوت ديفوار "لدينا مباراة صعبة في بطولة أفريقيا وموقفنا صعب للغاية ولكن يجب أن نلعب حتى اللحظات الأخيرة من أجل التأهل للدور القادم في كأس أمم أفريقيا".

وتابع "كوت ديفوار يمتلك الخبرة الكافية ولديه لاعبين على أعلى مستوى ولكن تكون المباراة سهلة إطلاقاً والتركيز لابد أن يكون خلال دقائق المباراة كاملة لتحقيق التأهل الكبير للدور القادم".

مباراة الجزائر وكوت ديفوار

وواصل "لابد أن نحقق الفوز على كوت ديفوار من أجل التأهل للدور القادم ولا يهم إسم الفريق الذي سوف نواجهة ولكن الأهم اللعب من أجل الفوز للصعود للدور القادم، ويجب أن نقدم التضحيات فوق أرض الملعب".

وأكمل "أرفع راية التحدي أمام كوت ديفوار وسنقاتل من أجل التأهل ونريد إسعاد الشعب الجزائري الذي ينتظر هذه الموقعة الكبيرة وكرة القدم ليس بها المستحيل واللعب حتى الدقائق الأخيرة سلاحنا لعبور هذه المباراة الهامة".