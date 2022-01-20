/673863/مفيش-حاجة-مستهلة-محمد-رمضان-من-داخل-طائرته-الفاخرة-يتراقص-على-أنغام-متعودة

شارك الفنان محمد رمضان، الجمهور بفيديو جديد، يكشف عن نزاهة الفنانة واستمتاعه الدائم بممتلكاته الفاخرة، وظهر رمضان في الفيديو وهو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة «متعودة»، من داخل إحدى طائراته الفاخرة.

دوت الخليجيرصد أحدث ظهور للفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان

وكتب محمد رمضان، معلقا على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام كاتبًا: «بس عادي يلا سهلة.. مفيش حاجة مستاهلة».

محمد رمضان يروج لكليب أغنيته الجديدة «متعودة»

هذا وروج الفنان محمد رمضان لكليب أغنيته الجديدة «متعودة»، الذي من المقرر طرحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرجح أن يحقق نجاحات باهرة كسابقيه.

ونشر رمضان صورة من الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهر بها مع عدد كبير من الموديل السيدات، ويرتدي سترة على ظهره مع ترك بقيه جسده عاريا.

وعلق رمضان على الصورة، معلنا عن موعد طرح العمل، قائلا: «باقي 3 أيام على كليب متعودة».

محمد رمضان يسخر من الجمهور بعد ظهوره بالشيشة

وكان قد سخر، رمضان مؤخرا من هجوم الجمهور عليه بعد ظهوره بالشيشة في إحدى لقائته التليفزيونية خارج مصر، وذلك من خلال إعادة نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وكتبت محمد رمضان عبر انستجرام: “كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام.. لا للتدخين”.

محمد رمضان يثير الجدل بصور مع 3 طيارين جُدد

الجدير بالذكر، أنه لازال الفنان محمد رمضان يذكر جمهوره بحادثه المؤسف مع الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك من خلال إعادة نفس الموقف كل فترة مع أشخاص أخرين، فتارة مع مضيفات الطيران، وأخرى مع طاقم طائرة بالكامل.

وظهر محمد رمضان خلال الصور، التي نشرها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، مع 3 طيارين رافعين علامة نمبر وان الذي اشتهر بها رمضان منذ أن ذاع صيته في الوسط الفني.

وبرغم مرور دقائق قليلة على نشر الصورة، بدأت تعليقات الجمهور المهاجمة لمحمد رمضان، اذ جاءت على النحو الأتي: “دير بالك لا يشتكون بعد”، “تاني”، “طيار جديد عايز تطيره”، “ايه هتفنش دول كمان”، وغيرها من التعليقات المشابهة.