/673864/رئيس-مجلس-النواب-يعود-إلى-القاهرة-بعد-زيارة-رسمية-لدولة-الإمارات

عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى القاهرة اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022، بعد زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة الإمارات العربية المُتحدة، حيث عقد جلسة مباحثات مع نظيره الإماراتي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، وكذا تعزيز التنسيق بين المجلسين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك، كما شملت الزيارة أيضاً تفقد الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي.

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كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد توجه في زيارة رسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبية لدعوة رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وتأتي تلك الزيارة في إطار حرص مجلس النواب المصري على التواصل مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الرؤى معهم سعياً لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في شقها الثنائي.

رئيس مجلس النواب يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون لدعم جهود الانتقال للعاصمة الإدارية،على مستوى تنفيذ النقل الداخلى.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.لذا أعدت الحكومة مشروع القانون بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.