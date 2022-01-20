/673865/مصطفى-بكري-السيسي-ما-بيحطش-فلوس-في-جيبه-وعارف-ان-الناس-بتعاني-من-غلاء-الأسعار

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن ومعاناة المواطنين بشأن ارتفاع الاسعار، قائلا:" الرئيس السيسي عارف ان الناس بتعاني من غلاء الأسعار".

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وتابع خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن تدبير 45 مليون دولار أمر ليس سهل، موجها رسالة لاغنياء مصر الذين لم يقفو بجانب الدولة المصرية:" ياتر ى هما عارفين الدولة في مشكلة وأزمة منكل اتجاهات بشان كروونا والازمة المالية العامة".

بكري يناشد رجال الاعمال بالوقوف بجانب الدولة المصرية لمواجهة التحديات

وأكمل بكري:" شوفو اللي بيحصل بره لازم تخففوا الازمات اللي بتواجهها مصر، من تحديات كبيرة، الجزيرة ومكملين والشرق مابطلوش يتكلمو علينا، واظن أن الناس سمعت الرئيس السسيسي وهو بيقول أنتو هتخافو على مصر أكثر مننا".

مصطفى بكري: السيسي ما بيحطش فلوس في جيبه

وتابع مصطفى بكري أن اتخاذ الرئيس السيسي قرارت متعلقة بزيادة العلاوات ودعم المنظومة التعليمة ورفع الجد الادنى للاجور، يؤكد أحساسه بالمواطن مضيفا:" الرئيس السيسي ما بيحطش فلوس في جيبه، والبلد بتتبني".