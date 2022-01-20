/673867/لن-نتراجع-عن-وقف-مطربي-المهرجانات-نقابة-الموسيقيين-تصدر-بيان-شديد-اللهجة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة المطرب هاني شاكر، بيانا شديد اللهجة، بشأن مطربي المهرجانات، وما حدث من جدل بعد قرار قبولهم من النقابة بشرط تغيير أسمائهم لاسماء مناسبة، وجديرة بالاحترام.

دوت الخليجيرصد بيان نقابة الموسيقيين بشأن مطربي المهرجانات

وجاء بيان نقابة الموسيقيين، على النحو التالي: نقابة المهن الموسيقية تهيب ببعض المنصات الأعلامية والقنوات أن تتحري الدقة فيما ينشر وتؤكد أن النقابة لم تتراجع عن موقفها ممن ليس عضوا بها أو مصرح له ضمن القائمة التي نشرتها وتجدد كلما تغيرت حالاتهم التي تم من أجلها رفضهم، وأن النقابة تقبل أو ترفض أي متقدم للغناء وفقآ لقواعد صوتيه وفنية معروفة سلفآ وستظل أبدآ لاتغيير ولاتبديل هذا أولآ.

شروط الحصول على عضوية النقابة

وثانيآ صرورة أن يستوفي المتقدم لعضويتها أوالتصريح له بالغناء أوراق يتطلبها القانون أهمها الموقف التجنيدي وصحيفة الحالة الجنائية والمؤهل الدراسي أو إجادة القراءة والكتابة.

حقيقة انشاء شعبة مهرجانات في النقابة

وتابع: ثالثآ ليس في النقابة مايسمي بشعبة مهرجانات هناك شعبة غناء وغناء شعبي ومومنولوج وشعب أخري وعلي المتقدم أن يملك القواعد الفنية للشعبة المتقدم لها من خلال لجنة مشكله من كبار موسيقيين مصر المشهود لهم بالكفاءة

رابعآ الأسماء التي إجتازت الإختبار هي أصوات شعبية وحينما انضموا للنقابة التزموا بالكلمة والشكل المناسب للمؤدي أوالمطرب بمايليق وانتمائهم لكيان كبير وهونقابة المهن الموسيقية واختفت بشكل كبير الحالة المزرية التي كانوا عليها قبل انضمامهم للنقابة.

نقابة الموسيقيين ترد على جدل تغيير اسماء مطربي المهرجانات

واضافت: خامسآ نقابة المهن الموسيقية ليست أحوال مدنيه تغير وتبدل الأسماء لكنها معنية بالحفاظ علي شكل وهيئة المطرب ومقومات شخصيته بجانب المحتوي من كلمة وحركة فأذا كان إسم شهرة المتقدم لعضويتها صادم للمجتمع أو ذودلالات مرفوضه أخلاقيآ أو مستهجنه لدي جموع المصرين توجب علي النقابة طلب تغيره إلي ماهو مقبول للحفاظ علي أغنية تليق بمجتمع محاط بقيم وأخلاق رصينة ومنها شخصية المؤدي وهيئته التي منها اسم شهرته الذي لاينفصل عنه.

واختتمت: وقد حدث ذلك في تاريخ النقابة حتي مع كبار المطربين وغيروا حتي اسمائهم الحقيقية إلي أسماء أخري لاتثير استجهان المجتمع