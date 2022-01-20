/673869/كلب-يقتحم-مباراة-فيوتشر-ومصر-المقاصة-بكأس-الرابطة-صور

أقتحم كلب مباراة فيوتشر أمام مصر المقاصة التي تقام على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن لقائات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اقتحام الكلب ملعب المباراة حين كان يجري فيوتشر أحد التغييرات، ليوقف الحكم اللقاء حتى يقوم بإخراجه.

وانتهت أحداث مباراة فيوتشر ومصر المقاصة، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق فيوتشر، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

فيوتشر ضد مصر المقاصة

شهدت المباراة على العديد من الإلتحامات القوية بين لاعبي الفرقيقين، لتكون البطاقات الصفراء هي الحل في تهدئة أجواء اللقاء بين الفريقين، ويكون لكل فريق بطاقتي صفراء.

نجح الدولي المصري أحمد رفعت، من تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز لفريقه فيوتشر، في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيمن، وبلمسة واحده يسكنها الشباك على يسار حارس المقاصة.

وبهذا الفوز يواصل فيوتشر صدارة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

تشكيل فيوتشر في المباراة:

في حراسة المرمي: محمود حمدي

في خط الدفاع:محمود مرعي-محمد فاروق- ناصر ماهر-طارق طه

فى خط الوسط: أيمن الصفاقسي- انيست ابيل – محمد رضا- محمد ربيعة

في خط الهجوم: غنام محمد-أحمدي عاطف

نتيجة مباراة فيوتشر وبيراميدز

حقق فريق فيوتشر فوز هام على حساب بيراميدز في كأس الرابطة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الحديثة.

وتقدم وليد الكرتي بالهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعاد فيوتشر بالريمونتادا وسجل ناصر ماهر هدفين، الأول جاء في الدقيقة 73 بالتعادل وهدف الفوز جاء في الدقيقة 93.

نتيجة المصري والمقاصة بالدوري

حقق المصري الفوز على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 3/2 على ملعب "برج العرب"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وقدم المصري مباراة قوية وكان هو الطرف الأفضل خلال مجرياتها، كما شهد اللقاء تألق لأوستن أوموتو مهاجم الفريق البورسعيدي، وهدد مرمى المقاصة في أكثر من هجمة.