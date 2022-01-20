/673870/ترتيب-مجموعة-بيراميدز-بكأس-الرابطة-بعد-نهاية-الجولة-الثالثة

انتهت أحداث الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، بختام مباراة فيوتشر ومصر المقاصة منذ لحظات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يواصل فريق فيوتشر تقديم الأداء الجيد والمعهود منه منذ ظهورة الأول في بطولة الدوري الممتاز، بالرغم من عدم خبرته الكبيرة والطويلة في البطولة، ليتصدر ترتيب المجموعة، والمرشح الأكبر بالتتويج بكأس الرابطة في أول نسخه له.

ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة:

1- فيوتشر، برصيد 9 نقاط.

2- الاتحاد السكندري، برصيد 7 نقاط.

3- مصر المقاصة، برصيد 6 نقاط.

4- المصري البورسعيدي، برصيد 4 نقاط.

5- بيراميدز، بدون نقاط.

6- ايسترن كومباني، بدون نقاط.

نتيجة مباراة فيوتشر ومصر المقاصة

انتهت أحداث مباراة فيوتشر ومصر المقاصة، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق فيوتشر، في لقاء جمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

شهدت المباراة على العديد من الإلتحامات القوية بين لاعبي الفرقيقين، لتكون البطاقات الصفراء هي الحل في تهدئة أجواء اللقاء بين الفريقين، ويكون لكل فريق بطاقتي صفراء.

نجح الدولي المصري أحمد رفعت، من تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز لفريقه فيوتشر، في الدقيقة الرابعة والستون، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيمن، وبلمسة واحده يسكنها الشباك على يسار حارس المقاصة.

وبهذا الفوز يواصل فيوتشر صدارة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

تشكيل فيوتشر في المباراة:

في حراسة المرمي: محمود حمدي

في خط الدفاع:محمود مرعي-محمد فاروق- ناصر ماهر-طارق طه

فى خط الوسط: أيمن الصفاقسي- انيست ابيل – محمد رضا- محمد ربيعة

في خط الهجوم: غنام محمد-أحمدي عاطف

نتيجة مباراة فيوتشر وبيراميدز

حقق فريق فيوتشر فوز هام على حساب بيراميدز في كأس الرابطة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الحديثة.

وتقدم وليد الكرتي بالهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعاد فيوتشر بالريمونتادا وسجل ناصر ماهر هدفين، الأول جاء في الدقيقة 73 بالتعادل وهدف الفوز جاء في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فيوتشر إلى 6 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز في كأس الرابطة المصرية.

وكان فريق فيوتشر نجح في اللقاء الأول الفوز بثلاثية نظيفة أمام إيسترن كومباني.