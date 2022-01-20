/673871/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تهنئ-الزميل-مصطفى-مجدي-لتعيينه-معاون-لوزير-الشباب-والرياضة

دوت الخليج

وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على منهجه المتميز في تمكين الشباب وثقته في الكوادر الشبابية القادرة على تحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

يذكر أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تفقد وأعضاء الوفد البرلماني الرسمي الذي يضم د. غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأربعاء، الجناح المصري المشارك في معرض إكسبو 2020 دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أكدت د. غادة علي أن الجناح المصري يقدم الجمهورية الجديدة ويعكس عراقة الحضارة المصرية ويروج للمتحف المصري الكبير.

رافق الوفد البرلماني خلال الجولة السفير أشرف الديب قنصل مصر في دبي والملحق التجاري المصري بدبي.

هذا واستجاب مجلس الوزراء، للمقترح برغبة الذي تقدم به النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي،

وفق المقترح سوف يتم مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

كان تركي، قد تقدم مسبقاً بهذا المقترح وتمت مناقشتة في اللجنة المختصة والموافقة عليه من جانب الحكومة في حينها.

يأتي هذا القرار في ظل إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022، عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.

وتجدر الإشارة إلي أنه سافر اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير الجاري، وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى دولة الكاميرون لمؤازرة منتخب مصر القومي لكرة القدم أمام نظيره السوداني، في المباراة الختامية لدور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط، ويحتل المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب نيجيريا المتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط ويعول الفراعنة على الفوز اليوم لحصد مقعد في الدور المقبل، دون انتظار للحسابات المعقدة حال التعادل أو الهزيمة.

ويمني الشعب المصري النفس بوصول المنتخب القومي للأدوار النهائية، وحصد البطولة الغائبة منذ 2010 عن المنتخب المصري، والتي ستعد الثامنة في تاريخ الفراعنة على مدار تاريخ مشاركاته في هذه المنافسة القارية المهمة.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المسافر إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب القومي كل من النائب احمد فتحي، والنائب محمد تيسير مطر، وأحمد البشبيشي، وأحمد يحيى ، وآدم الطوخي،وأحمد فتحي محمد، وأحمد مسعد زهران، ومحمد الصعيدي، وحسن صلاح حجاب، وحازم ضيف وحازم هلال، وحسام الدين محمود، ومحمود أبو خضره، ومينا سنبل، ومؤمن السيد، ومهاب عثمان، ومحمد خالد ابو طيره، ومحمد مهني، وأسامة هاشم، وقياتي عاشور، وشريف الرفاعي، ويوسف شعبان وعمرو عبد العظيم، ويوسف عماد.