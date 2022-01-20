/673872/موسيماني-يعلن-قائمة-الأهلي-لمواجهة-المقاولون-العرب-في-كأس-الرابطة-المصرية

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق لمواجهة المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء الجمعة، على ملعب السلام بالقاهرة.

وفيما يلي قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد مغربي، محمد شرقية، محمد أشرف، أحمد عبد النبي، عبد الجواد أحمد

خط الوسط: محمد محمود، عبد الرحمن مانو، أحمد أشرف، محمد فخري، عمار حمدي، رأفت خليل، صالح نصر، زياد طارق

خط الهجوم: ميدو نبيل، مصطفى أبو الخير، حسام حسن، يوسف شريف، أحمد سيد غريب، محمد ياسر

كأس الرابطة: إيقاف 112 مشجع من جمهور الإسماعيلي و 47 من الأهلي

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إيقاف 112 مشجع، من جمهور النادي الإسماعيلي ، و47 مشجع من جمهور النادي الأهلي، بعد نهاية مباراة الفريقين في ثاني جولات كأس الرابطة.

شهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي على العديد من الأحداث، وسط الجمهور من قبل الفريقين، في محاولة استفزاز الخصم في المباراة، وهتافات غير لائقة بالرياضة المصرية.

انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والتي شهد عليها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي

انتهت مباراة الأهلي والإسماعلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة المصرية.

وخطف الأهلي تعادل ثمين في آخر دقائق المباراة عن طريق أحمد سيد غريب، بعدما تابع ركلة جزاء من حسام حسن مهاجم النادي الأهلي، وجاء الهدف في الدقيقة 93.

أما فريق الإسماعيلي تقدم بالهدف الأول عن طريق كارميلو قبل مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول، وكانت السيطرة للدراويش خلال أحداث الشوط الأول.

قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من اللاعبين الشباب، مع إضافة بعض الخبرات كحسام حسن وعمار حمدي وكريم فؤاد.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أعلن عدم مشاركة الفريق الأساسي في البطولة من أجل التجهيز لبطولة كأس العالم للأندية.

وسيطر الإسماعيلي على أحداث شوط المباراة الأول، أما الأهلي بادر في الشوط الثاني وسيطر على مجريات الشوط وأنهى المباراة بالتعادل في آخر المباراة.

ولعب الأهلي مبارتين في بطولة كأس الرابطة المصرية وتعادل أمام الجونة والإسماعيلي، ليرفع رصيدة من النقاط إلى نقطتين.