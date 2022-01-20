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/673873/النائب-حسانين-توفيق-يشارك-باجتماع-الرئيس-الكوريويؤكد-استثمارات-واسعة-مرتقبة-بين-البلدين

بحضور مصطفي مدبولي ووزراء ومستثمرين..

07:38 م - الخميس 20 يناير 2022

شارك النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، باجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري الجنوبى حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، بحضور الرئيس الكورى الجنوبى "مون جيه إن"، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ وعدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من البلدين، لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.

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وأكد توفيق فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتى على رأس القطاعات التى تشهد تعاونا فعليا بين البلدين والتى تعد الحصان الرابح، حيث أن لها فرص هائلة فى النمو وزيادة حجم الاستثمارات البينية والتبادل التجارى، ويصل حجم الاستثمارات الكورية فى مصر نحو 800 مليون دولار من خلال 33 شركة كورية تستثمر فى مصر، وهى أرقام متواضعة فى ظل ما تملكه دولة كوريا الجنوبية من خبرات هائلة خاصة فى مجال التكنولوجيا، وما تملكه مصر من سوق واسع يعد بوابة لأفريقيا ذات المليار نسمة، لافتا إلى استثمارات كورية مرتقبة فى مصر فى عدد من المجالات خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو الشيوخ إلى أن اللقاء كان مثمرا للغاية للحكومتين والقطاع الخاص من المستثمرين بالبلدين، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات طفرة فى مجال الاستثمار التكنولوجى والاستثمارات الصديقة للبيئة، وهو التوجه التى تنتهجه الحكومة المصرية وتتطلع لتحقيق تقدم كبير فيه بالاستفادة بالتجربة الكورية.

النائب حسانين توفيق يشارك باجتماع الرئيس الكوري..ويؤكد: استثمارات واسعة مرتقبة بين البلدين

وقال رئيس لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال، إن خطط الحكومة المصرية للتوسع فى الصناعات التكنولوجية ضمن مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، والتطوير الهائل الذى يشهده قطاع التعليم فى مصر خاصة التعليم الفنى، إلى جانب الاهتمام الكبير بتوفير فرص التدريب التكنولوجى للشباب سعيا لبناء جيل من الكوادر الشابة المؤهلة للعمل فى وظائف المستقبل، والتوسع والإسراع بعملية التحول الرقمى، كلها أمور تسهم فى خلق وتوسيع مزيد من أطر التعاون بين البلدين.

وأضاف عضو الشيوخ، أنه من المقرر عقد لقاء بينه وبين السفير الكورى خلال الأيام المقبلة سعيا لفتح مجالات جديدة للتعاون خلال الفترة المقبلة.