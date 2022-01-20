الليلة..إطلاق حفل توقيع مجموعة «ملاك الميدان» للكاتبة سها صلاح

/673874/الليلةإطلاق-حفل-توقيع-مجموعة-ملاك-الميدان-للكاتبة-سها-صلاح

شهد مساء اليوم الخميس، حفل توقيع المجموعة القصصية «ملاك الميدان» الصحفية سهت صلاح، وذلك في أتيليه العرب للثقافة والفنون «ضي»، بالمهندسين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل توقيع المجموعة القصصية ملاك الميدان

وتعد «ملاك الميدان» أول مؤلفات سها صلاح، وتتضمن بعض القصص الدرامية والرومانسية والاجتماعية، أبرزها قصة "ملاك الميدان" وتدور أحداثها حول طفل لم يتعد الـ10 سنوات جاء من سوهاج هارباً من والدته وعمه ليصطدم بمخالب "الشارع" في ميدان روكسي، وتنشأ علاقة إنسانية بينه وبين طبيبة بالميدان.

تفاصيل حفل توقيع ملاك الميدان

ويناقش المجموعة القصصية كلا من الناقدة والكاتبة نفيسة عبد الفتاح والكاتب الصحفي والشاعر محمد حربي مدير منتدى ضي.

سها صلاح تكشف تفاصيل أولى مجموعتها القصصية

قالت الكاتبة الصحفية سها صلاح في تعليق على تعاقدها مع دار حابي للنشر والتوزيع على أول مجموعة قصصية لها بعنوان "ملاك الميدان"، أن المجموعة تتكون من عدة قصص قصيرة تتراوح ما بين الدراما والخيال والرومانسية والشأن الاجتماعي.

وأضافت سها صلاح، أن والدها له فضل كبير عليها ودائماً يحسها ويشجعها على الدخول لعالم الأدب والقصص، وبمثابة عامل محفز كبير لها لانهاء أول أعمالها، لافتة إلى أنها بدأت العمل في المجموعة القصصية منذ عام 2015، وأن المجموعة تشتمل على قصص حقيقية من واقع المجتمع، مع إضافة بعض الخيال الدرامي على الواقع.

من هي سها صلاح

جدير بالذكر، أن سها صلاح خريجة كلية اعلام، وصحفية مسؤولة عن الشوؤن العربية والدولية في موقع وجريدة أهل مصر، من مواليد القاهرة، عملت بالصحافة منذ 2008 وحتى الآن، تعد هذه أول أعمالها الأدبية.