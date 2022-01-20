/673875/مصطفى-بكري-يرد-على-القنوات-المعادية-لمصر-هو-أنتو-هتخافو-على-مصر-أكثر-مننا

رد الإعلامي مصطفى بكري على القنوات المعادية لمصر التي تهاجمها بشأن ملف حقوق الانسان، قائلا:" الجزيرة والشرق ومكملين مش مبطلين كلام علينا بشأن ملف حقوق الانسان، مستشهدا برد الرئيس السيسي على أحد المراسلين الاجانب خلال أحد الجلسات بمنتدى شباب العالم:" هو انتو هتخافو علي مصر أكثر مننا".

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر فضائية صدى البلد، ان الرئيس السيسي نجح في انقاذ الدولة المصرية من الخونة والمتأمرين المدعومين من الخارج.

مصطفى بكري يرد على القنوات المعادية لمصر: هو أنتو هتخافو على مصر أكثر مننا

وناشد الإعلامي مصطفى بكري الجميع بالتكاتف والوقوف صفا واحدا من أجل التغلب على التحديات.

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن ومعاناة المواطنين بشأن ارتفاع الاسعار، قائلا:" الرئيس السيسي عارف ان الناس بتعاني من غلاء الأسعار".

وتابع أن تدبير 45 مليون دولار أمر ليس سهل، موجها رسالة لاغنياء مصر الذين لم يقفو بجانب الدولة المصرية:" ياتر ى هما عارفين الدولة في مشكلة وأزمة منكل اتجاهات بشان كروونا والازمة المالية العامة".

بكري يناشد رجال الاعمال بالوقوف بجانب الدولة المصرية لمواجهة التحديات

وأكمل بكري:" شوفو اللي بيحصل بره لازم تخففوا الازمات اللي بتواجهها مصر، من تحديات كبيرة، الجزيرة ومكملين والشرق مابطلوش يتكلمو علينا، واظن أن الناس سمعت الرئيس السسيسي وهو بيقول أنتو هتخافو على مصر أكثر مننا".

مصطفى بكري: السيسي ما بيحطش فلوس في جيبه

وتابع مصطفى بكري أن اتخاذ الرئيس السيسي قرارت متعلقة بزيادة العلاوات ودعم المنظومة التعليمة ورفع الجد الادنى للاجور، يؤكد أحساسه بالمواطن مضيفا:" الرئيس السيسي ما بيحطش فلوس في جيبه، والبلد بتتبني".