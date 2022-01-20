لاعبو الفراعنة يتابعون مباريات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا.. صور

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حرص لاعبو المنتخب المصري لكرة القدم، وجهازهم الفني علي مشاهدة مباراتي الجزائر وكوت إيفوار، ولقاء غينيا الاستوائية و سيراليون في ختام مباريات المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون، لمعرفة الفريق الذي سيواجهونه يوم الأربعاء المقبل في دور ال16.
وأدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في الثانية عشر ظهرًا على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبيك بالعاصمة الكاميرونية ياوندي و جاء التوقيت المبكر للتدريب لمنح اللاعبين والجهاز الفني فرصة متابعة مباراتي اليوم في ختام المجموعة الخامسة والتي سيواجه منتخبنا الوطني متصدرها يوم الأربعاء المقبل بمدينة دوالا.
شارك في المران جميع اللاعبين ، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين لاختلاف الحمل التدريبي بين الذين شاركوا في مباراة الأمس وبين الذين لم يشاركوا أو شاركوا في جزء منها، وينتظر أن تتوجه بعثة المنتخب إلى دوالا غدا استعدادا للقاء دور ال16 للبطولة.
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