كوت ديفوار تضرب موعدا مع منتخب مصر فى أمم أفريقيا والجزائر تودع من الدور الأول

ودع منتخب الجزائر بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام كوت ديفوار بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بنيهما مساء الخميس على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب فرانك كيسي في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف إبراهيم سنجاري ثاني الأهداف في الدقيقة 39، قبل أن يضيف نيكولاس بيبي الثالث، بالمباراة المقامة حالياً بكأس أمم أفريقيا.

بينما قلص الفارق اللاعب سفيان دبكة في الدقيقة 74 من عمر اللقاء حيث سعى محاربو الصحراء الى العودة الى اللقاء الا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعداً مع الفراعنة في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء.

واحتل منتخب كوت ديفوار صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تواجد غينيا الاستوائية في المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط ما يؤهلهما الى الدور المقبل في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطتين، بينما يتذيل الجزائر الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي - عبد القادر بدران - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - راميز زروقي – يوسف بلايلي.

خط الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح – سعيد بن رحمة.

بينما جاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي..

حراسة المرمى: على بادارا سنجاري.

الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، أوديلون كوسونو، سيرجي أورييه.

الوسط: فرانك كيسي، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري.

الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي.

كوت ديفوار ضد الجزائر

كوت ديفوار ضد الجزائر

كوت ديفوار ضد الجزائر

كوت ديفوار ضد الجزائر

كوت ديفوار ضد الجزائر

كوت ديفوار ضد الجزائر

كوت ديفوار ضد الجزائر

كوت ديفوار ضد الجزائر

كوت ديفوار ضد الجزائر

كوت ديفوار ضد الجزائر

كوت ديفوار ضد الجزائر