/673890/وزير-المالية-أقل-موظف-سيزيد-مرتبه-500-جنيه-والقيادة-السياسية-تراعي-الأوضاع-المعيشية-للمواطن

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه توجد إجراءات من القيادة السياسية لمراعاة الاوضاع المعيشية في مصر والتي اثرت عليها تداعيات كورونا السلبية، منوها أن الموازنة العامة للددولة يتم عرضها على الرئيس السيسي سنويا.

دوت الخليج

وتابع الدكتور محمد معيط خلال حواره مع الأإعلامي مصطفى بكري مقد برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن شهر سبعه الماضي تم رفع الحد الادنى للأجور من 2000 إلى 2400، مشيرا إلى انه سيكون هناك رفع للحد الأدنى لكل الدرجات.

ونوه معيط أن قيمة الحد الادنى للعلاوة الدورية ستكون 245 جنيه ، موضحا أنه اقل موظف سيزيد مرتبه بنسبة اكبر من 500 جنيه.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن ومعاناة المواطنين بشأن ارتفاع الاسعار، قائلا:" الرئيس السيسي عارف ان الناس بتعاني من غلاء الأسعار".

وتابع خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن تدبير 45 مليون دولار أمر ليس سهل، موجها رسالة لاغنياء مصر الذين لم يقفو بجانب الدولة المصرية:" ياتر ى هما عارفين الدولة في مشكلة وأزمة منكل اتجاهات بشان كروونا والازمة المالية العامة".

بكري يناشد رجال الاعمال بالوقوف بجانب الدولة المصرية لمواجهة التحديات

وأكمل بكري:" شوفو اللي بيحصل بره لازم تخففوا الازمات اللي بتواجهها مصر، من تحديات كبيرة، الجزيرة ومكملين والشرق مابطلوش يتكلمو علينا، واظن أن الناس سمعت الرئيس السسيسي وهو بيقول أنتو هتخافو على مصر أكثر مننا".

مصطفى بكري: السيسي ما بيحطش فلوس في جيبه

وتابع مصطفى بكري أن اتخاذ الرئيس السيسي قرارت متعلقة بزيادة العلاوات ودعم المنظومة التعليمة ورفع الجد الادنى للاجور، يؤكد أحساسه بالمواطن مضيفا:" الرئيس السيسي ما بيحطش فلوس في جيبه، والبلد بتتبني".