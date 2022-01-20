رسمياً: مصر تواجه كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا

/673876/رسميا-مصر-تواجه-كوت-ديفوار-في-الدور-ثمن-النهائي-لكأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكنت كوت ديفوار أن تحرز المركز الأول في المجموعة الخامسة لتضرب موعداً كبيراً أمام مصر في الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا صاحبة الصدارة برصيد 9 نقاط.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير 2021 ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

وتمكنت كوت ديفوار أن تحقق الفوز على الجزائر منذ قليل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وغادر محاربو الصحراء البطولة بعدما فازوا بها النسخة الماضية في مصر.

أيمن يونس يطالب بسحب هواتف لاعبي مصر.. وينتقد مستوى محمد صلاح.. وينصح كارلوس كيروش

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يعمل ضد التيار وبيعاند نفسه خلال المباريات بسبب التشكيلات المختلفة.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "أون تايم سبورتس" "غير راضي عن أداء منتخب مصر في بعض الأحيان ولابد أن يكون هناك تدخل من المدرب لإنقاذ المباريات لأن الأخطاء في الأدوار المقبلة غير مقبولة لأنها ستكون أمام فرق قوية".

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتابع "بعض قرارات كارلوس كيروش تكون ضد مصلحة منتخب مصر والخط الأمامي للمنتخب هو الأضعف في المباريات الأخيرة ولا يستطيعوا تحويل الفرص إلى أهداف مباشرة وهذه أزمة كبيرة".

وواصل "محمد صلاح متسرح ويفتقد غلى الهدوء الذي يميزه مع فريق ليفربول وأنصحه بالتركيز الشديد خلال المباريات القادمة لأنه لا يؤدي مع منتخب مصر مثل ليفربول وهذه أزمة كبيرة".

واختتم "معظم اللاعبين يتعرضوا للانتقادات عبر السوشيال ميديا وأطالب وائل جمعة بسحب هواتف اللاعبين قبل المباراة بيوم من أجل التركيز الشديد وتقديم نتيجة جيدة وعدم التأثر بردود الأفعال السيئة".

ياسر ريان: الهجوم على محمد صلاح من الجماهير غير مقبول.. ومستوى المنتخب سيتحسن

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر يواجه نقد شديد غير مبرر خلال الفترة الأخيرة بعد نهاية دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "إذا نظرنا إلى المنتخبات الكبرى مثل الجزائر والسنغال وتونس لا توجد أي انتقادات كما يحدث مع منتخب مصر، والنتائج جيدة حاليا والمستوى سوف يرتفع خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي".