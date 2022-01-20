/673877/غينيا-الإستوائية-تحقق-الفوز-على-سيراليون-وتتأهل-للدور-الـ16-بأمم-إفريقيا

انتهت أحداث مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون، بنتيجة هدف دون رد، لصالح غينيا، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام المجموعة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

نجح منتخب غينيا الإستوائة من تسجيل هدف الفوز والوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 38 عن طريق بابلو جانت، من خلال تسديدة صاروخية من بابلو جانيت لاعب منتخب غينيا من على حدود منطقة الجزاء سكنت المرمى على يسار المرمى.

وبهذا الفوز يحجز منتخب غينيا الإستوائة المركز الثاني في المجموعة، ويحجز مقعد في الدور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

نتيجة مباراة غينيا الإستوائية والجزائر

حقق منتخب غينيا الإستوائية الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 1/0 في نتيجة مفاجأة وغير متوقعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وشهدت مجريات الشوط الأول إثارة وندية كبيرة بين المنتخبين، حيث حاول كلا المنتخبين التسجيل، وبادر المنتخب الجزائري بالهجمات وأضاع أكثر من فرصة عن طريق بغداد بونجاح ورياض محرز.

في المقابل شكل منتخب غنييا الإستوائية خطورة كبيرة على الجزائر من خلال الهجمات المرتدة الخطيرة للفريق، ولكن خرجت بسلامة على الجزائر.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الجزائري ان يحرز هدف التقدم، ولكن أستغل غينيا الإستوائية المرتدات وأحرزوا هدف غالي أهدى لهم الفوز، أوبيانج بونو في الدقيقة 70.

وحاول بعدها لاعبوا الجزائر أن يعودوا في اللقاء ولكنهم فضلوا وأهدروا فرص عديدة للتسجيل عن طريق إسلام سليماني ويوسف البلايلي ورياض محرز.

وشهدت مجريات الشوط الأول إثارة وندية كبيرة بين المنتخبين، حيث حاول كلا المنتخبين التسجيل، وبادر المنتخب الجزائري بالهجمات وأضاع أكثر من فرصة عن طريق بغداد بونجاح ورياض محرز.

في المقابل شكل منتخب غنييا الإستوائية خطورة كبيرة على الجزائر من خلال الهجمات المرتدة الخطيرة للفريق، ولكن خرجت بسلامة على الجزائر.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الجزائري ان يحرز هدف التقدم، ولكن أستغل غينيا الإستوائية المرتدات وأحرزوا هدف غالي أهدى لهم الفوز، أوبيانج بونو في الدقيقة 70.

وحاول بعدها لاعبوا الجزائر أن يعودوا في اللقاء ولكنهم فضلوا وأهدروا فرص عديدة للتسجيل عن طريق إسلام سليماني ويوسف البلايلي ورياض محرز.