/673879/تعرف-على-موعد-مباراة-مصر-وكوت-ديفوار-في-كأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.

رسمياً: مصر تواجه كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا

أصبح وبشكل رسمي مواجهة مصر أمام كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وتمكنت كوت ديفوار أن تحرز المركز الأول في المجموعة الخامسة لتضرب موعداً كبيراً أمام مصر في الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا صاحبة الصدارة برصيد 9 نقاط.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير 2021 ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

مباراة مصر وكوت ديفوار

وتمكنت كوت ديفوار أن تحقق الفوز على الجزائر منذ قليل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وغادر محاربو الصحراء البطولة بعدما فازوا بها النسخة الماضية في مصر.

أيمن يونس يطالب بسحب هواتف لاعبي مصر.. وينتقد مستوى محمد صلاح.. وينصح كارلوس كيروش

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يعمل ضد التيار وبيعاند نفسه خلال المباريات بسبب التشكيلات المختلفة.

وأضاف خلال تصريحات إذاعية عبر "أون تايم سبورتس" "غير راضي عن أداء منتخب مصر في بعض الأحيان ولابد أن يكون هناك تدخل من المدرب لإنقاذ المباريات لأن الأخطاء في الأدوار المقبلة غير مقبولة لأنها ستكون أمام فرق قوية".

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

وتابع "بعض قرارات كارلوس كيروش تكون ضد مصلحة منتخب مصر والخط الأمامي للمنتخب هو الأضعف في المباريات الأخيرة ولا يستطيعوا تحويل الفرص إلى أهداف مباشرة وهذه أزمة كبيرة".

وواصل "محمد صلاح متسرح ويفتقد غلى الهدوء الذي يميزه مع فريق ليفربول وأنصحه بالتركيز الشديد خلال المباريات القادمة لأنه لا يؤدي مع منتخب مصر مثل ليفربول وهذه أزمة كبيرة".

واختتم "معظم اللاعبين يتعرضوا للانتقادات عبر السوشيال ميديا وأطالب وائل جمعة بسحب هواتف اللاعبين قبل المباراة بيوم من أجل التركيز الشديد وتقديم نتيجة جيدة وعدم التأثر بردود الأفعال السيئة".