/673881/تاريخ-مواجهات-مصر-وكوت-ديفوار-في-كأس-أمم-أفريقيا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

تعرف على موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.

رسمياً: مصر تواجه كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا

أصبح وبشكل رسمي مواجهة مصر أمام كوت ديفوار في الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وتمكنت كوت ديفوار أن تحرز المركز الأول في المجموعة الخامسة لتضرب موعداً كبيراً أمام مصر في الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا صاحبة الصدارة برصيد 9 نقاط.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير 2021 ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

مباراة مصر وكوت ديفوار

وتمكنت كوت ديفوار أن تحقق الفوز على الجزائر منذ قليل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وغادر محاربو الصحراء البطولة بعدما فازوا بها النسخة الماضية في مصر.