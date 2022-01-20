/673882/فرانك-كيسيه-يحقق-جائزة-رجل-المباراة-بين-كوت-ديفوار-والجزائر-بأمم-إفريقيا

نجح الدولي الكوت ديفواري، فرانك كيسيه، لاعب خط وسط منتخب بلاده، من تحقيق جائزة رجل المباراة، أمام منتخب الجزائر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأفتتح الأهداف فرانك كيسيه في الدقيقة 22، ثم عزز إبرايم سنجري بالهدف الثاني في الدقيقة 39، ليقتر المنتخب الجزائري من توديع اغلبطولة إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة.

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويتأهل من المجموعة كلاً من كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، وغينيا الإستوائية مركز ثاني بستة نقاط.

وشهد بداية الشوط ضغط كبير من الجزائر مقابل تكتل دفاعي من كوت ديفوار، حتى أستغل المنتخب الإيفواري الكرات التي أتيحت لهم وسجلوا هدفين بالشوط الأول.

وأفتتح الأهداف فرانك كيسيه في الدقيقة 22، ثم عزز إبرايم سنجري بالهدف الثاني في الدقيقة 39، ليقتر المنتخب الجزائري من توديع اغلبطولة إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة.

أبرز أحداث المباراة وظهور كيسيه

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الجزائري أن يعادل النتيجة، ولكن سجل لاعبوا كوت ديفوار الهدف الثالث نيكولاس بيبي في الدقيقة 54.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للجزائر في الدقيقة 60 ليضيعها ريضا محرز بغرابة شديدة بعد اصطدام الكرة في العارضة.

وفي الدقيقة 73 يسجل سفيان بن ديكة هدف الجزائر عن طريق رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من ياسين إبراهيمي.

وبتلك النتائج يصبح منتخب كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بينما تظل الجزائر بنقطة وحيده في المركز الأخير.

ويتأهل من المجموعة كلاً من كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، وغينيا الإستوائية مركز ثاني بستة نقاط.

ويضرب منتخب كوت ديفوار مواجهة شرسة مع مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا.

تشكيل كوت ديفوار أمام الجزائر

حراسة المرمى: بادارا علي سنجاري.

الدفاع: جيسليان كونان، سيمون ديلي، أوديلون كوسونو، سيرجي أورييه.

الوسط: فرانك كيسي، جان ميشيل سيري، إبراهيم سنجاري.

الهجوم: ماكسي جرادل، سيباستيان هالر، نيكولاس بيبي.

تشكيل الجزائر الرسمي في المباراة:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: يوسف عطال، رامي بن سبعيني، عبد القادر بدران، رامز زروقي

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، سعيد بن رحمة، عيسى ماندي

خط الهجوم: بغداد بونجاح، رياض محرز، يوسف بلايلي