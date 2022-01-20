/673883/تامر-عاشور-يطرح-4-أغنيات-من-ألبوم-تيجي-نتراهن

طرح الفنان تامر عاشور، عدد من أغنيات ألبومه الجديد «تيجي نتراهم»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكان عدد هذه الأغاني 4، متنوعة بين الحزين والرومانسيه.

دوت الخليج يرصد أحدث أغنيات تامر عشور عبر موقع الفيديوهات يوتيوب

واتت أغنيات تامر عاشور التي طرحها على موقع يوتيوب، بأسماء: «كان موضوع ، كنت فين أقعد نتكلم ، انت الدنيا ، خلتنى أحس ، الفترة دي ، مفيش جدعنة».

وشوق تامر جمهوره ببرومو ألبومه عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشر الألبوم واكتفى بالتعليق، قائلا: برومو ألبوم تيجي نتراهن كامل.

تامر عاشور وأغنية فيكي سحر

كما أنه من المقرر أن يطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن والموسيقار محمد النادي، على طريقة السنجل وتكون مفجأة للجمهور، بعنوان «فيكي سحر» من كلمات الشاعر الغنائي محمود عبد الله، ومن ألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور، كما أنها تنتمي إلى نوعية الموسيقى المقسوم وستكون بشكل مختلف وجديد.

ويتعاون تامر عاشور مع الملحن عمرو الشاذلى في ثلاث أغنيات متنوعة في ألبومه الجديد الذي يواصل تحضيراته خلال الفترة الحالية، يتم طرحها خلال الفترة المقبلة منهم أغنيتين من كلمات محمود عليم ،وتوزيع عمرو الخضرى وأغنية أخرى من كلمات حسام سعيد.

تامر عاشور يهاجم أغاني المهرجانات

هذا وأعرب تامر عاشور عن رأيه في أغاني المهرجات مشيرا إلى أنه لا يعتبرها نوعا من الأغاني، كما أنها لا تمت للطرب بصلة، فقال خلال استضافته ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب: “بالنسبة لي المزيكا مقسومة إلي نصفين، لدينا أنواع من الأغاني المختلفة، ولكن المهرجانات الشعبية بعتبرها ليست من الأغاني”.

وأوضح عاشور: “لأن الأغاني لديها مقاييس، ولحن، ومزيكا، وهذا المطلوب، ولكن المهرجانات لا يوجد فيها هذه العناصر، وأنا متوافق أنها قادرة على إسعاد الناس في أفراحها”.

وأكد تامر عاشور خلال لقائه مع عمرو أديب أنه يميل إلى الأغانى الحزينة، خصوصا وأنها تخترق الوجدان والقلب والعقل مباشرة، مشيرا إلى أنه سيقدم عدة أغانٍ جديدة من تلك النوعية التى تمس القلوب، ولفت إلى أنه يقدر المرأة تقديرا كبيرا، حيث إنها تعتبر كل حياته، فهى الأم والزوجة والأخت والابنة، مشددا فى الوقت ذاته على أنه لا يحب "العند" فى الستات.