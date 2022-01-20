/673884/سيف-الدين-الجزيري-يقود-تشكيل-منتخب-تونس-أمام-جامبيا-بأمم-إفريقيا

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل فريق نسور قرطاجة، لمواجهة جامبيا، في لقاء ثالث ونهائي دور المجموعات، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة منتخب تونس وجامبيا، بعد لحظات في التاسعة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب ليمبي، وتبث المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس وان، بتعليق صوتي رؤوف خليف.

تشكيل تونس أمام جامبيا:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

الدفاع: علي العابدي - بلال العيفة - منتصر طالبي - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - أنيس بن سليمان.

الهجوم: حمزة رفعية -سيف الدين الجزيري - سيف الدين الخاوي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

فاروق بن مصطفى، علي الجمل، محمد دراجر، أسامة الحدادي، حنبعل المجبري، يوسف المساكني، عمر رقيق.

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره موريتانيا بنتيجة 4/0، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2021.

وبدأ المنتخب التونسي الشوط الأول بهجوم كير على مرمى المنتخب الموريتاني، ليسجل حمزة المثلوثي لاعب الزمالك هدف في بداية اللقاء بالدقيقة الثالثة، من تصويبة صاروخية تسكن شباك موريتاينا على يمين الحارس.

ثم عزز وهبي الخزري بالهدف الثاني في الدقيقة 8، من تصويبة قوية سكنت شباك موريتانيا، ليعلن النسور تقدمهم في الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وفي شوط المباراة الثاني لم يتغير الأمر كثيراً وظل المنتخب التونسي يهاجم خلال أحداث المباراة بالرغم من تقدمهم.

وأحرز وهبي الخزري الهدف الثالث في الدقيقة 64، وأختتم سيف الدين الجزيري الأهداف في الدقيقة 66 من أنفراد بالحارس بعد تمريرة متقنة من الخزري.

رؤوف خليف

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "الأمر الحالي في الاتحاد الأفريقي غير مفهوم وكما شاهدنا الحكم سيكازوي وكانوا يريدوا ترحيل تونس من البطولة بسبب عدم استكمال مباراة مالي، وأشكر موقفي منتخب مصر والمغرب بالانسحاب من الكان حال ابتعاد منتخب تونس من البطولة".

وزاد "أفضل منتخب في البطولة حتى الأن هو نيجيريا، وقدموا مباراة قوية أمام مصر، وبرغم رحيل المدرب وعدم تواجد أهم اللاعبين إلا أنهم يقدموا بطولة جيدة للغاية، أما عن أفضل لاعب حتى الأن فهو فينسنت أبوبكار لاعب الكاميرون، وهو ممتاز للغاية".