/673886/كأس-أمم-أفريقيا-التشكيل-الرسمي-لمواجهة-مالي-وموريتانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب موريتانيا، تشكيلة فريقه لمواجهة مالي، ضمن لقائات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى منتخب مالي لتحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للدور القادم، بينما لا فرصة أمام موريتانيا سوا الفوز مع الإنتظار حول التأهل كأحسن توالت على حسب نتائج باقي المجموعات.

تشكيل مالي

الحارس: إبراهيم مونكورو

الدفاع: ماساديو هايدارا - هماري تراوري - فالاي ساكو - بوباكار كوياتي

الوسط: أمادو هايدارا - ييفس بيسوما- موسى دومبيا – أداما تراوري – أداما تراوري

الهجوم: إبراهيم كوني

تشكيل موريتانيا

حراسة المرمى: باباكر ديوب

خط الدفاع: هارونا أبو ديمبا - محمد دياليهي – علي عبيد – حسين عبد الرحمن

خط الوسط:جيوسوما فوفانا - محمد سويد - محسن بده

خط الهجوم: إدريسا ثيام - عمر كامارا - إبنو با

هذا أمر غريب".

حقق منتخب كوت ديفوار الفوز على نظيره الجزائر بنتيجة 3/1، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وشهد بداية الشوط ضغط كبير من الجزائر مقابل تكتل دفاعي من كوت ديفوار، حتى أستغل المنتخب الإيفواري الكرات التي أتيحت لهم وسجلوا هدفين بالشوط الأول.

وأفتتح الأهداف فرانك كيسيه في الدقيقة 22، ثم عزز إبرايم سنجري بالهدف الثاني في الدقيقة 39، ليقتر المنتخب الجزائري من توديع اغلبطولة إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة.

وفي شوط المباراة الثاني حاول المنتخب الجزائري أن يعادل النتيجة، ولكن سجل لاعبوا كوت ديفوار الهدف الثالث نيكولاس بيبي في الدقيقة 54.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للجزائر في الدقيقة 60 ليضيعها ريضا محرز بغرابة شديدة بعد اصطدام الكرة في العارضة.

وفي الدقيقة 73 يسجل سفيان بن ديكة هدف الجزائر عن طريق رأسية قوية، بعد عرضية متقنة من ياسين إبراهيمي.

وبتلك النتائج يصبح منتخب كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بينما تظل الجزائر بنقطة وحيده في المركز الأخير.

ويتأهل من المجموعة كلاً من كوت ديفوار في المركز الأول برصيد 7 نقاط، وغينيا الإستوائية مركز ثاني بستة نقاط.

ويضرب منتخب كوت ديفوار مواجهة شرسة مع مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا.