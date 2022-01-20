«عيدك في الجنة».. أحمد خالد صالح يُحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة

/673887/عيدك-في-الجنة-أحمد-خالد-صالح-يحيي-ذكرى-ميلاد-والده-برسالة-مؤثرة

حرص الفنان الشاب أحمد خالد صالح، الاحتفال بذكرى ميلاد والده الراحل، الفنان الكبير خالد صالح، من خلال توجيه رسالة خاصة له، والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

دوت الخليج يرصد رسالة أحمد خالد صالح لوالده الراحل في يوم ميلاده

ونشر أحمد خالد صالح، مجموعة صور لولده الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها، قاىلًا: «رحمة الله عليك وعلى أمي يا حبايب قلبي، يجعل عيدكم في الجنة يا رب وكل سنة وحضرتك منعم يا حبيبي مع الحبايب، ربنا يجمعنا بيكم على خير ويغفر لكم ويرحمكم يا رب».

أحمد خالد صالح في مسلسل مع دينا الشربيني

من ناحية، أخرى يستعد الفنان أحمد خالد صالح، للبدء في تصوير مسلسله الجديد الذي يجمعه بدينا الشربيني تحت عنوان «أخر دور»، والذي يجسد به ضابط شرطة، ترقبا لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويعد مسلسل «أخر دور» من بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.

وتدور أحداثه في إطار درامى تشويقي غامض، في أحداث مكونة من 12 حلقة، وتتورط بها دينا الشربين فى قضية قتل لكن المحكمة تحكم لها بالبراءة بعدما تشهد أحداث الحلقة الأولى من العمل مقتل الفنانة ثراء جبيل.

أحمد خالد صالح في الغرفة 207

على نفس السياق انضم الفنان أحمد خالد صلاح لأبطال مسلسل «الغرفة 207» الذي إنطلق تصوير العمل خلال تلك الفترة ترقبا لطرحة قريبا على منصة شاهد الإلكتورنية بعد الإنتهاء من تصويره.

وتدور أحداث مسلسل «الغرفة 207» في ستينات القرن الماضي، حول غرفة في فندق تحمل رقم 207 ويحدث بها أهوال مرعبة ولا يستطيع النجاة منها إلا قليلين.

ويقدم محمد فراج خلال أحداث المسلسل شخصية مختلفة كعادته من المقرر أن تبهر جميع محبيها، ويدور «الغرفة 207» في قالب من الرعب والإثارة والغموض ومأخوذة عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويتكون من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.