إزالة 28 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 452 م2 فى مركز فارسكور، و15 حالة أخرى بمساحة 148 م2 فى مركز الزرقا، تابعة لولاية الموارد المائية والرى.





وقالت عوض فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن الإزالات تأتى فى إطار انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الــ 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وخاصة حالات التعد على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية، والتى تستمر حتى 30 يناير الجارى، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، ووفقا لتوصيات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأكدت توجيه الأجهزة المعنية بالتنسيق الكامل، لتذليل المعوقات وتنفيذ الإزالات، على أن تتم متابعة الموقف بشكل مستمر وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مشددة على التعامل الحاسم مع أى مخالفات فى هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإزالة أى تعديات فى المهد.