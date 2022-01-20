عاجل- تنفيذا لتوجيه الرئيس.. حياة كريمة تقدم الدعم لسائق التاكسى المحترق

وعلى الفور من تداول الخبرعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، توجهت فرق الرصد الميدانى بمؤسسة حياة كريمة، للاستعلام عن حالته، حيث تبين أنه يعول أسرته والمكونة من أربعة أفراد، بالإضافة إلى والدته والمقيمة معه، كما تبين أنه أب لطفلين الأول طالب فى معهد التمريض والثانية طالبة بالصف الثانى الإعدادى.
وكانت سيارته الأجرة هى مصدر الرزق الوحيد لهذه العائلة، كما تعرض المواطن لصدمة كبيرة عقب احتراق سيارته.
وعلى الفور تواصلت مؤسسة حياة كريمة مع السائق وإبلاغه بشراء تاكسى جديد له وجارى العمل على إنهاء كافة الإجراءات تعويضاً له ولأسرته عن حادث الحريق، الذى تعرضت له سيارته الأجرة مؤخرا.
يأتى ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين فى وقت الأزمات، فى مختلف محافظات الجمهورية وتلبيةً لاحتياجاتهم، كما يأتى ذلك فى إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.
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