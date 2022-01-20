«الجواب النبيل» .. إصدار بمعرض الكتاب يستعرض حقوق مصر التاريخية فى النيل

جدة - نرمين السيد - يعرض مجمع البحوث الإسلامية ضمن جناح الأزهر الشريف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثالثة والخمسين كتاب (الجواب النبيل فى سكر النهر وتوزيع مياه النيل) للشيخ مـحمد حسنين مـحمد مخلوف، حيث يعد أول عمل فقهى مستقل يعرض لقضية تقسيم مياه النيل بصفة خاصة من الوجهة الشرعية.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إنه تتضح أهمية هذا الكتاب فى كونه كاشفًا - فى ضوء الشرع - لعدالة موقف مصر فى قضية مياه النيل، ومقررًا حقوق مصر التاريخية فيها، موضحًا بالأدلة القاطعة الأسس الشرعية التى تقوم عليها تلك الحقوق، محددًا المنهج، مرتسمًا الغاية، منبعثًا بالحلول؛ حيث شهدت مصر فى أوائل القرن عشرين أول محاولات استعمارية للتأثير على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وإقامة مشروعات خارج حدودها تؤثر على هذه الحقوق، وتهدد حاضرها ومستقبلها.

وأضاف الأمين العام أنه قد جاء هذا المصنف فى: مقدمة، وقسمين، وقد اتسم القسم الأول بطابع الدراسة التاريخية؛ فشمل ترجمة المؤلف، والتعريف بالمخطوط، وسبب تأليفه، وقضية مشروعات الرى فى السودان، والموقف منها، كما انتظم مسألة استشارة علماء الدين الإسلامى فى مشروعات النيل، وقسمة مياه النيل وأسانيدها لدى المستر كورى، ثم جاء القسم الثانى من الدراسة، والذى انتظم الجانب التحقيقى، والجواب، ثم ذيله المؤلف بالفهارس العلمية التى تخدمه.



أوضح أن الكتاب اتسم بشموله، وحسن عرضه، ودقة مسائله، وانتهاجه المنهج العلمى، وفق خطوات البحث المعتمدة، مع تحقق سهولته، ويسر تناوله؛ حيث إنه لعالم أزهرى واسع الأفق، غزير العلم، متعدد المعارف، وهذا ما يبدو واضحًا من خلال صفحات هذا الكتاب إذ عرض فيه لموضوع نهر النيل موضحًا أهمية الماء وضرورتها للحياة، كما تطرق للأحكام المتعلقة بتوزيع المياه بشكل عام ومياه الأنهار سيما نهر النيل بشكل خاص.