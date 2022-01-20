وأوضحت الجامعة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن المشاركة تأتى فى إطار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير من كل عام يوماً عالمياً للتعليم، وبتنظيم من مركز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بُعد.
وتشارك الجامعة فى الاحتفال ضمن 11 جامعة أعضاء فى الوكالة، حيث تتضمن الفعالية، التركيز على دور المرأة فى التعليم العالى وكيفية تضمين أهداف التنمية المستدامة فى العملية التعليمية وخصوصا الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة.
يشار إلى أن هذه الإحتفالية تأتى ضمن خطة أعمال التحالف والتى ستعلن قريبا وتنفذ خلال عام 2022، ويشارك فيها خبراء من مصر وتونس ولبنان وفرنسا، وتعد هذه التظاهرة ضمن الإحتفالات العالمية المعلنة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عبر الإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالات اليوم العالمى للتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.