جامعة الإسكندرية تشارك فى احتفالات اليوم العالمى للتعليم

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة الإسكندرية، مشاركتها فى تظاهرة علمية يوم الاثنين المقبل، عبر تطبيق(Teams) تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضمن أعمال تحالف الوكالة الفرانكوفونية للجامعات للمساواة بين الرجل والمرأة.





وأوضحت الجامعة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن المشاركة تأتى فى إطار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 يناير من كل عام يوماً عالمياً للتعليم، وبتنظيم من مركز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بُعد.

وتشارك الجامعة فى الاحتفال ضمن 11 جامعة أعضاء فى الوكالة، حيث تتضمن الفعالية، التركيز على دور المرأة فى التعليم العالى وكيفية تضمين أهداف التنمية المستدامة فى العملية التعليمية وخصوصا الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة.

يشار إلى أن هذه الإحتفالية تأتى ضمن خطة أعمال التحالف والتى ستعلن قريبا وتنفذ خلال عام 2022، ويشارك فيها خبراء من مصر وتونس ولبنان وفرنسا، وتعد هذه التظاهرة ضمن الإحتفالات العالمية المعلنة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو عبر الإنترنت.